Los consejos más útiles para afrontar una entrevista de trabajo

Todos ellos se juegan este viernes un puesto de trabajo. Es una jornada intensiva de entrevistas de empleo y pueden presentarse a diferentes candidaturas. 45 empresas vascas están seleccionando personal en la tercera Feria del Talento de San Sebastián. Y hay ofertas de todo tipo: se buscan ingenieros, cocineros, fisioterapeutas o profesionales del marketing. Hay 150 puestos y 400 candidatos.

Para la mayoría es su primera vez y lo reconocen: "Sí, venía muy nervioso". Para otros supone la vuelta al mercado laboral. "He hecho seis entrevistas", cuenta Nesli, ingeniera y en paro.

Lo primero que hay que hacer al atravesar la puerta es muy sencillo: "Saludar y presentarse", asegura Alberto Adán, del CEIC b, un centro tecnológico de San Sebastián que busca ingenieros, físicos y matemáticos. Porque, aunque parezca mentira, no todo el mundo lo hace o, a veces, "hemos visto cosas tan raras como que nos saludan dándonos dos besos".

Las claves para una buena entrevista

Hay preguntas para las que hay que ir siempre preparado. "¿Qué sabes de nosotros?", le pregunta Alberto a Coro. Nos dice, además, que se valora mucho en el candidato la franqueza: "Que sean sinceros, que vengan y digan 'oye, pues yo sé esto, pero no sé de esto', 'sé usar este programa, pero este no'".

Los errores más habituales son, por ejemplo, "no hablar mirando a los ojos, sino mirando hacia abajo". Muchos aspirantes a los puestos, sobre todo a los más técnicos, "no saben definirse cómo son o cómo le definiría alguien cercano".

Evitar la foto de postureo en el currículum

Pero para conseguir la entrevista, antes hay que cuidar el currículum. "Tiene que tener un impacto", explica Javier Etxabe de Batea Consultores. "Y ese impacto se mide aproximadamente en 7 segundos". En ese tiempo puede calar o no un currículum. "Por ejemplo, poner el título de 'currículum vitae' no es necesario, ya sabemos que es un currículum".

Nada de entregar el mismo en todas partes, hay que adaptarlo a cada oferta. "La propia oferta ya te da las pistas de lo que busca la empresa. Hay que adaptarlo a cada oferta", continúa Javier. "Destacar aquello en lo que encajamos mejor".

Es importante el orden. La experiencia laboral, en caso de tenerla, "la ponemos mejor en primer lugar". También sintetizar y no dar demasiados datos personales: "Eliminaríamos el estado: si estás casado, soltero o con hijos".

Además, hay determinados aspectos, como las faltas de ortografía, por las que te pueden descartar directamente. "Hoy en día, teniendo correctores, es algo prácticamente imperdonable", reconoce Javier.

Y no, no vale la foto de "postureo" que colgaríamos en las redes sociales. "La foto tiene que ser una foto más formal", recalca. "La típica foto de carnet es suficiente. No hace falta que se nos vean más partes del cuerpo". De todo esto depende que consigamos o no ese puesto que queremos.