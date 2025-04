Cómo solicitar la nueva ayuda de 1.000 euros a los autónomos para comprar ordenadores

La tecnología está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, y el entorno laboral no es la excepción. En la actualidad, contar con herramientas digitales y una presencia online sólida, ya sea a través de una página web o redes sociales, es clave para que muchas empresas alcancen sus objetivos y consoliden su éxito.

Consciente de esta realidad, el Gobierno ha reforzado el Programa Kit Digital, incorporando una ayuda adicional de 1.000 euros para la compra de dispositivos electrónicos.

Pero, ¿qué es exactamente el Kit Digital? Se trata de un programa de subvenciones destinado a pymes, microempresas y autónomos, cuyo propósito es impulsar su digitalización y modernizar el tejido empresarial. Desde su lanzamiento en 2021, ha permitido a miles de negocios acceder a soluciones tecnológicas innovadoras, mejorando así su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado.

Ahora, gracias a una modificación de las bases del programa, la ayuda ha aumentado en 1.000 euros adicionales, pasando de 2.000 a 3.000 euros para los beneficiarios del segmento de empresas entre 0 y 3 empleados. Este incremento permite destinar parte del presupuesto a la adquisición de un ordenador, ya sea de sobremesa o portátil, siempre que estos cumplan ciertos requisitos.

¿Cómo solicitar esta ayuda para autónomos o kit digital?

El proceso de solicitud del Kit Digital es sencillo, pero requiere de ciertos pasos además de cumplir con varias condiciones establecidas:

-Realizar el test de diagnóstico digital: antes de iniciar el trámite, es necesario completar este test en la plataforma Acelera Pyme. Su objetivo es evaluar el nivel de digitalización de tu negocio.

-Consultar las soluciones disponibles: revisa el catálogo de servicios ofrecidos dentro del programa y elige las opciones que mejor se adapten a tus necesidades.

-Solicitar la ayuda: una vez que tengas claro qué soluciones necesitas, puedes presentar tu solicitud a través de la sede electrónica de Red.es.

-Elegir un agente digitalizador: tras la concesión del bono digital, deberás seleccionar una empresa autorizada que te proporcione el servicio o el dispositivo requerido.

Cabe destacar que el dinero no se entrega directamente al beneficiario, sino que se gestiona a través de los agentes digitalizadores, quienes se encargan de la adquisición y cesión del ordenador.

Kit digital: requisitos para acceder a la ayuda

Para optar a esta subvención, debes cumplir con los siguientes criterios:

Ser autónomo o microempresa con hasta tres empleados.

Contar con al menos 12 meses de actividad económica.

Estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

No superar el límite de ayudas de pequeña cuantía.

No estar en situación de crisis económica.

Cabe destacar que la convocatoria para solicitar esta ayuda estará abierta hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se agoten los fondos disponibles.

Si ya has accedido a la ayuda en su modalidad anterior y has consumido los 2.000 euros iniciales, no te preocupes. La ampliación de 1.000 euros tiene carácter retroactivo, por lo que podrás solicitar esta nueva cuantía sin problema una vez que se abra el plazo en junio.

