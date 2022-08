Cómo, cuándo y dónde solicitar los abonos gratuitos de Renfe a partir de este lunes

El pasado 1 de agosto, el Gobierno aprobaba los abonos descuento de Renfe que podrán ser solicitados a partir de este lunes día 8.

La razón por la que se ha adelantado el plazo para adquirirlo es para evitar que el 1 de septiembre, cuando empiezan a funcionar dichos abonos, se produzca un colapso a la hora de solicitarlos. Su validez será hasta el 31 de diciembre de 2022 y para su adquisición habrá que dejar una fianza de 10 o 20 euros según el abono que se obtenga.

Los abonos servirán para trenes de Cercanías y Media Distancia, donde se aplicará la fianza. Para los trenes Avant, se aplicará un descuento del 50%. Se facilitará una tarjeta por cada ruta y los usuarios no tendrán que pagar nada, siempre y cuando realicen un mínimo de 16 viajes. Durante este periodo no se comercializaran los abonos normales, pero si los billetes individuales.

Estos descuentos están dentro del paquete de medidas que el Gobierno aprobó para aliviar el impacto de la subida del precio de la energía. El objetivo de estos abonos gratuitos, dirigido principalmente a los jóvenes y a las personas que utilizan habitualmente el transporte público, como trabajadores o estudiantes, es fomentar este tipo de transporte menos contaminante.

Cómo solicito el bono

Para solicitar el abono gratuito de Renfe podrás hacerlo a través de un registro que va a habilitar la propia empresa de transporte ferroviario en su página web. Los usuario de Cercanías, Media Distancia y Avant tendrán que registrarse primero, una vez hecho el registro deberán seleccionar el título multiviaje. Tras rellenar los datos de contacto y envío, se deberá seleccionar el modo de pago para depositar la fianza. Una vez confirmada la compra, el abono llegará a nuestro domicilio a partir del 24 de agosto.

También podrán ser solicitados a través de las máquinas o las taquillas de Renfe. En este caso el abono podrá pagarse en efectivo y será dado en el momento. Sin embargo, este método no estará disponible hasta el 1 de septiembre.

Método de pago

Para los trenes de Cercanías, el usuario tendrá que pagar una fianza de 10 euros –lo que equivale aproximadamente el precio de tres billetes individuales–, que serán devueltos si se han realizado mínimo 16 viajes durante el periodo establecido (unos cuatro viajes al mes).

Para los de Media Distancia, la fianza será de 20 euros y lo hará por rutas, no por núcleos. Al igual que los Cercanías, hará falta el mínimo de 16 viajes para que la fianza sea devuelta.

El importe será devuelto a al finalizar los cuatro meses de vigencia, una vez verificado el número de usos, y de la misma manera en la que se pagó al principio.

Por otro lado, los servicios de tren de Avant contarán con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes que utilicen algún título multiviaje Avant, como en el caso del abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45.

Para qué viajes podré solicitarlos

Barcelona Sans-Girona-Cerbere

Coruña-Santiago-Vigo

Sevilla-Cádiz

Sevilla-Córdoba-Jaén

Valencia-Vinaroz-Tortosa

Valencia-Alicante-Murcia

Madrid-Valladolid-Vitoria

Salamanca-Madrid

Madrid-Jaén.

¿Cómo afecta a los billetes de Alta Velocidad?

En el caso de los billetes de Alta Velocidad, también tendrán un beneficio del 50% de descuento. Para la aplicación de este nuevo descuento se creará un nuevo Abono Ave Recurrente que será valido para 10 viajes, en ambos sentidos. A diferencia del resto, su duración se prolonga hasta el 31 de enero de 2023.

A qué rutas favorecerá

Las rutas de serán beneficiarias del descuento serán: