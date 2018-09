Coca-Cola estudia crear bebidas con ingredientes presentes en el cannabis

The Coca-Cola Company está "observando de cerca" los avances en las bebidas a base de CBD, uno de los componentes presentes en el cannabis, para incluirlo en algunos de sus productos, según ha confirmado la firma en un comunicado este lunes.

La compañía ha decidido atajar varias informaciones publicadas en distintos medios sobre un posible acuerdo con el productor canadiense de cannabis Aurora para lanzar al mercado bebidas que usaran el psicotrópico como ingrediente. "No estamos interesados en el cannabis o la marihuana", ha subrayado el fabricante de refrescos. "Junto con muchos otros en la industria, estamos observando de cerca el crecimiento del CBD no psicoativo como un ingrediente para las bebidas", ha indicado la compañía. Aunque ha reconocido que el mercado está "evolucionando rápido" también ha destacado que no se ha tomado ninguna decisión en firme.

El CBD (cannabidiol) es uno de los componentes presentes en el cannabis y, a diferencia del THC (tetrahidrocannabinol) no es un psicoactivo, por lo que es legal en muchos países, entre ellos España.

Este nuevo movimiento de The Coca-Cola Company se enmarca en la estrategia de compañía de diversificar su oferta de bebidas. El pasado marzo la firma anunció que lanzaría en Japón el primer refresco con alcohol de su historia.

De la misma manera, el fabricante de refrescos también llegó recientemente a un acuerdo de colaboración con Bodyarmor, la empresa especializada en bebidas isotónicas de la cual es accionista el exjugador de la NBA Kobe Bryant, en virtud del cual el gigante estadounidense se hizo con una participación "minoritaria".

En un movimiento similar, el pasado agosto Constellation Brands, propietario de la cerveza 'Corona' en Estados Unidos, llegó a un acuerdo para invertir 3.285 millones de euros en la adquisición de 104,5 millones de acciones del productor de marihuana Canopy Growth, elevando así al 38% su participación.