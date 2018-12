Las cinco claves para evitar estafas por internet en el Black Friday y el Cyber Monday

Un año más, llegan el Black Friday y el Cyber Monday cargados de ofertas que nos invaden tanto en nuestros teléfonos móviles como en los ordenadores justo antes de la Navidad.

Sin embargo, hay que prestar atención antes de entrar en una web que nos pueda hacer sospechar, ya que sólo con el acceso los ciberdelincuentes pueden recabar información sobre quiénes somos o permitirles que nos hagan más falsas ofertas en un futuro.

Además, jamás se debe comprar en una web que genere algún tipo de desconfianza porque las consecuencias pueden ser desastrosas. "Si no tenemos muy mala suerte, la estafa puede quedar en que nunca recibamos el producto o servicio que hemos comprado. Pero, si no somos tan afortunados incluso podrían desvalijar nuestra cuenta corriente o todos nuestros ahorros", explica Hervé Lambert, de Panda Security.

Estos son los cinco sencillos trucos para evitar riesgos innecesarios:

Desconfía de lo que te envíen por Whatsapp

Whatsapp se ha convertido en una 'herramienta' ideal para los ciberdelincuentes, desconfía de las ofertas que te manden tus amigos con enlaces exteriores, ya que los ciberdelincuentes crean anuncios falsos que se convierten en virales por ser aparentes ofertas muy atractivas. En vez de pinchar en el enlace, es mejor ir al navegador del teléfono móvil y buscar la oferta en cualquier buscador. Si es falsa, no aparecerá entre los principales resultados.

Desconfía de todas las webs que no conocías con anterioridad

Internet es tan grande que es muy probable que no conozcas todas las páginas webs desde las que te llegan ofertas y es razonable que encuentres ofertas de páginas que no habías oído anteriormente. Sin embargo, deberías asegurarte antes de comenzar a navegar en webs desconocidas haciendo una búsqueda de esa tiene o marca. Si solo encuentras opiniones en foros, busca un poco más y si no encuentras algo de información sobre la empresa, no sigas navegando en esa web.

Desconfía de las marcas conocidas

Algunos hackers suplantan identidades o marcas. Hay que fijarse bien en que la web de la marca que estás visitando cumple con los requisitos mínimos que te hagan navegar seguro. Lo primero que debes mirar es la URL de la web. Las tiendas online de confianza se conectan a internet por el protocolo https para hacer compras. Por eso, si en la parte del pago no encuentras una 's' después de 'http' y antes de los dos puntos, no te recomendamos que hagas la compra.

Desconfía de los métodos de pago

Comprueba los métodos de pago que te ofrecen las webs para que efectúes la compra. Si no cuentan con una pasarela de pago en la que aparece algún banco a la hora de la compra o si no hay métodos de pago como, por ejemplo, PayPal, investiga un poco más. Por lo general, las webs que te piden una transferencia bancaria en vez de realizar la transacción a través de una pasarela de pago, no suelen ser páginas de confianza.

Desconfía de las llamadas telefónicas

Si la empresa que te llama no te habla de la Ley de Protección de Datos, deberías desconfiar. Al igual que si insisten mucho en que des tu número de tarjeta para que hagas una compra. Antes de adquirir algo mediante una llamada telefónica, investiga en internet y si no encuentras información al respecto, mejor no lo compres.