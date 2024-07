Centenares de turistas españoles permanecen atrapados en Albania: "Estamos aquí abandonados"

En ocasiones, las vacaciones de verano pueden tornarse una auténtica pesadilla. Esto es lo que están viviendo estos pasajeros de un vuelo Albania-España que llevan atrapados en el aeropuerto desde este pasado martes. Centenares de turistas españoles permanecen atrapados en el aeropuerto de Tirana debido a un retraso de su vuelo, previsto a las 17:00 horas de ese martes. No llegó nunca, y debido a esto, seis horas después se les adjudicó un nuevo avión, el cual no llegó a despegar. Llevan dos días en el aeropuerto de Tirana y aún no tienen ninguna solución.

"La gestión ha sido terrible , no tenemos a nadie a quien podamos reclamar, no sabemos lo que hacer, nadie nos ofrece ayuda , estamos aquí abandonados, tal vez nos cancelen el próximo vuelo", cuenta uno de los afectados.

Testigos cuentan lo que pasó. Alegan que tenían el martes un vuelo que se retrasó varias horas. Estuvieron casi todo el día esperando. Muchos relatan la desastrosa escena: "Largas esperas incertidumbre, un caos total", "niños dormidos en el suelo, bebés llorando, nosotros buscando un solo representante de WizzAir...".

En torno a las doce de la noche, por fin, pudieron embarcar en un vuelo. Todos pensaban que volvían a España. Sin embargo, cuando estaban casi terminando se subirse en el vuelo, aparece el aviso por megafonía que los saca del alivio: "No podemos regresar a España porque hemos sobrepasado el límite legal de horas de vuelo".

Los pasajeros, sin entender nada, se bajaron del avión al que estaban embarcando. Aunque según algunos pasajeros, había mucha gente que se resistía a bajar de él y, por tanto, se vivieron momentos de tensión. Desde entonces, continúan allí.

A cuenta de su bolsillo

Tras bajar del avión, se les trasladó en buses para alojarlos en hoteles y el problema se agravó, ya que la capacidad de los hoteles estaba a rebosar, por tanto, algunos de ellos no tenían cama disponible. Los que pudieron alojarse, al día siguiente tenían que volver al aeropuerto para buscar soluciones y poder volver a España. Sin embargo, la situación no ha cambiado desde ese martes y de hecho, allí lo único que hicieron es informarles de cuál sería el hotel al que habían sido destinados para alojarse. Uno de ellos cuenta: "Son las dos de la tarde y ya está todo cancelado, no tenemos ninguna esperanza".

Muchos de ellos han optado por volver desde otros países, otros se mantienen en Albania y esta última opción le está saliendo cara al costearse todo los gastos de la estancia allí, de su bolsillo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com