Bruselas saca a España de la lista de países con desequilibrios macroeconómicos

La Comisión Europea (CE) sacó este miércoles a España de la lista de países con desequilibrios macroeconómicos excesivos, al considerar que ha hecho un "importante ajuste" en 2013, pero advierte de riesgos y recomienda "reformas adicionales" en el mercado laboral.



La CE consideró que los desequilibrios macroeconómicos en España disminuirán a lo largo del tiempo, pero advirtió de que "los riesgos están todavía presentes" y que España necesitará una supervisión específica e implementar "medidas decisivas" para corregirlos.



En su informe, la CE hace mención específica a la necesidad de que España haga frente a "asuntos sociales".

El departamento que dirige el vicepresidente de la CE y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, afirma que "en varias dimensiones el ajuste de los desequilibrios identificados en 2013 como excesivos ha avanzado claramente y la vuelta a cifras de crecimiento positivas ha reducido los riesgos".



No obstante, advierte, "la magnitud y la naturaleza interrelacionada de los desequilibrios, en particular los elevados niveles de deuda interna y externa, implican que los riesgos están todavía presentes".



Más específicamente, explica la CE, la elevada deuda de los sectores privado y público, tanto interna como externa, sigue representando riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera, y el desempleo permanece en "niveles alarmantes".



España tendrá que mantener la reorientación del sistema productivo hacia sectores de exportación y la recuperación de la competitividad internacional, a fin de reducir las importantes obligaciones externas que tiene y la carga que ello genera en términos de un flujo negativo de ingresos hacia el resto del mundo.



El ajuste de los balances del sector privado progresa, pero el elevado desempleo y la caída de ingresos "han limitado el ritmo de desendeudamiento de los hogares", señala la CE.



Frente a ellos las entidades no financieras han reducido su deuda a un ritmo algo más sostenido, agrega también el documento. En cuanto al mercado laboral, la CE ve necesario que España se apoye en los "efectos positivos de las recientes reformas para la flexibilidad interna y los salarios", pero afirma "que se podrían concebir reformas adicionales".



Por último, la CE aborda el estado de las finanzas públicas de España, al afirmar que unos ingresos en las arcas públicas significativamente menores de lo esperado, unos gastos sociales más elevados y los costes de la recapitalización de parte de la banca "han generado una importante presión sobre los déficit públicos y un incremento pronunciado en la deuda".



En este sentido, afirma que España podría haber incumplido el objetivo de déficit del 6,5 % del PIB fijado para 2013, aunque las mejores perspectivas macroeconómicas deberían permitirle lograr este ejercicio la meta del 5,8 %. También recalca que "garantizar la reducción de la reducción de la deuda pública a medio plazo requerirá esfuerzos fiscales sostenidos".