Los bomberos aseguran que la falta de coordinación entre los distintos cuerpos puede costar vidas

Se calcula que España tiene 20.000 bomberos para atender todo tipo de emergencias. Sin embargo, su protocolo de actuación es diferente según el lugar donde nos encontremos.

"Nos podemos encontrar que en un accidente de tráfico, en una comunidad equis, pues el protocolo de activación pues sea de dos o tres bomberos y sin embargo en Comunidad de Madrid seamos siete u ocho personas para la primera intervención. Y el accidente es el mismo aquí que en la comunidad que sea", afirma Luis Miguel Martínez, jefe de Dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Los profesionales denuncian descoordinación entre los diferenes cuerpos

Por su parte, Israel Naveso de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, asegura: "Los diferentes cuerpos de bomberos, al no existir una ley que nos coordine pues se llega incluso al punto en que nuestras comunicaciones no se pueden hacer con los mismos walkies... no nos podemos comunicar porque no hay nadie que lo regule y lo coordine".

Poner fin a la descoordinación. Esta es la principal demanda de bomberos de toda España. Este colectivo exige una ley marco que fije las funciones y las competencias y que, sobre todo, sean vigentes en todo el territorio. El caos burocrático actual entorpece la labor de estos profesionales, sobre todo, los destacados en los aeropuertos.

Exigen una ley marco, pendiente desde 1985,

"Eso significaría que tantos en incidentes aeronáuticos como cualquier suceso que pudiera acontecer dentro del aeropuerto, como el incendio de una instalación petrolífera o cualquier instalación eléctrica o química que pueda haber adentro, pues podamos actuar bajo esa protección jurídica de funcionario de carrera y agente de la autoridad, que ahora no disponemos de ella" comenta Tomás Fernández, Jefe de Bomberos del Aeropuerto de Barcelona.

Reivindican una formación y una titulación unitaria

La formación es la otra asignatura pendiente. Exigen que los requisitos para ser bombero sean los mismos en toda España.