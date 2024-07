Billetes rebajados hasta el 90% con Verano Joven para viajar en tren y bus: así puedes conseguirlos

Los 1,5 millones de personas que ya se han registrado en Verano Joven pueden viajar en tren y autobús con rebajas de hasta el 90% desde este lunes. Así lo ha anunciado el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. De esta forma, los jóvenes de entre 18 y 30 años que ya se han registrado y cuentan con un código personal e intransferible para comprar los billetes rebajados pueden disfrutar desde este lunes y hasta el 30 de septiembre de las ventajas del programa y viajar así en tren y autobús por España y Europa.

Si aún no has solicitado tu código, aún es posible hacerlo, puesto que el plazo continúa abierto hasta el día antes de que finalice el programa. La página web para inscribirse se abrió el lunes, 17 de junio, y en menos de trece días se han apuntado casi el 80% de todos los jóvenes registrados en la anterior edición. La iniciativa ha tenido gran acogida.

Programa Verano Joven 2024

El programa Verano Joven da respuesta a la prioridad del Gobierno de trabajar por la juventud y ayudar a promover su formación y desarrollo personal, para que puedan conocer otros lugares y culturas, así como fomentar su creatividad y el aprendizaje. El ministro ha señalado la importancia del programa para "crear cultura de transporte público entre quienes deberían ser sus usuarios del futuro" y del presente.

¿Cómo registrarse?

Los españoles y extranjeros que presenten residencia legal en España, nacidos entre los años 1994 y 2006, pueden inscribirse en cualquier momento en el formulario de la página web del Ministerio para conseguir el código personal e intransferible con el que comprar los billetes con descuentos a los operadores. El registro debe hacerse al menos 24 horas antes de adquirir el primer billete.

Es necesario utilizar certificados electrónicos cualificados, como el sistema 'Cl@ve', o introducir el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y el número del DNI, junto a la fecha de validez, o del NIE, junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la UE o de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) según corresponda, así como la nacionalidad y el municipio de residencia.

Una vez realizado el proceso, el código se envía al teléfono móvilo al correo electrónico facilitados en el caso de que el joven cumpla con todos los requisitos exigidos. Dicho código es válido para todo el periodo y todos los medios de transporte incluidos.

¿Cuáles son los descuentos?

Ahora bien, vamos con la información realmente interesante: ¿Cuáles son los descuentos de los que se benefician los jóvenes?

Es preciso recordar que las bonificaciones se aplicarán sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta que tengan fecha para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024. De esta manera, las rebajas se quedan de la siguiente manera:

Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico. Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant.

en los títulos sencillos de Avant. Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete , para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.

, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios. Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

para servicios de autobús regular de competencia estatal. Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, etc.

Los cargos por cancelación o cambio, emisión, tasas, equipaje o cualquier otro aspecto accesorio al transporte no formarán parte del precio del billete con descuento.

Condiciones y sanciones

Hay una serie de condiciones y sanciones que se han fijado con el fin de evitar el uso inadecuado de los billetes con descuento. Una de ellas mantiene que será sanción directa si una persona distinta del beneficiario utiliza el Código de Registro. Así, se considerará que la persona que pretende viajar no dispone de un billete válido y se podrán imponer multas de hasta 750 euros en el caso de transporte ferroviario y de hasta 200 euros en el de autobús.

El Código es personal e intransferible y el Ministerio podrá proceder a la retirada del Código de Registro a las personas beneficiarias que acumulen más de seis usos indebidos detectados, ya sea en el transporte por ferrocarril o por carretera.

Usos indebidos

Los siguientes casos serán considerados usos indebidos: no cancelar un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima de 24 horas. En cuanto a las líneas de autobús estatales, la empresa concesionaria podrá reducir este plazo de 24 horas en trayectos de corta duración en los que la mayoría de los desplazamientos respondan a una movilidad obligada. El cambio de billete en este tipo de trayectos no se considerará uso indebido.

