Beatriz Toribio: "La vivienda va a seguir subiendo porque hay un problema de oferta"

Diez años al alza, con una curva de precios que no para de subir. Ni siquiera el encarecimiento de las hipotecas ha frenado esa subida. De hecho, las casas son un 54 por ciento más caras que hace una década. El precio de la vivienda libre subió en 2023 un 4 por ciento y ya suma diez años de incremento. Esa subida es casi la mitad de lo que hizo en 2022 cuando el precio aumentó un 7,4 por ciento.

En este sentido, los expertos aseguran que aún no ha tocado techo. "Lamentablemente no ha tocado techo y no lo va a hacer", dice Beatriz Toribio, directora de APC España. "La vivienda va a seguir subiendo porque hay un problema de oferta. Es verdad que ha moderado su crecimiento porque los precios han crecido la mitad de lo que lo hicieron el año pasado", añade.

En este sentido, Germán Pérez, presidente de UVE Valoraciones, asegura que el precio de la vivienda "no ha tocado techo pero tampoco se prevén unas subidas tremendas, más bien cercanas al IPC".

Precio vivienda nueva por las nubes

El precio de la vivienda nueva subió una media del 8 por ciento, su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9. Y ya van diez años subiendo.

Toribio asegura que la razón principal de la subida es la "falta de oferta". "Se producen en torno a cien mil viviendas al año, cuando realmente se crean, de media, más de 250 mil familias.

Según Pérez Barrio, también influye la falta de suelo o la lentitud en conceder licencias a promotores y constructores. "Hay problemas también de financiación. Los bancos están siendo muy rigurosos a la hora de dar créditos", añade.

La solución pasa, según Toribio, porque el sector privado y público trabajen de la mano. La administración tiene la materia prima, que es el suelo y el sector privado tiene la experiencia", dice.

Precios por regiones

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Andalucía (5,3%), Comunidad Foral de Navarra (4,7%), Canarias y Comunidad de Madrid (4,5% ambas). Y las menores en Castilla-La Mancha (2,1%), Extremadura (2,2%) y Galicia (3,4%).

