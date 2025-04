El Banco de España revisará a la baja sus previsiones económicas por la imposición de aranceles

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, anuncia una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento del PIB por la política arancelaria impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la 'guerra comercial' iniciada. "Tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento", ha afirmado Escrivá.

Los aranceles abren un periodo de "incertidumbre" económica que, además de afectar a los mercados bursátiles, también tendrá consecuencias en las previsiones económicas.

"Cualquier revisión de las previsiones estará sometida a unos elementos de incertidumbre muy grandes pues hay elementos sobre los que realmente no se tienen instrumentos analíticos suficientemente potentes para poder aquilatarlos", asegura el gobernador del Banco de España, en declaraciones a 'TVE'.

Escrivá asegura que la institución está "monitorizando" la situación "de extraordinaria complejidad desde el punto de vista económico y geopolítico". Y añade que no será fácil de calcular cuánto variará el crecimiento económico de España después de que haya entrado en vigor el gravamen estadounidense.

"Sabemos que lo que está ocurriendo tiene el potencial de generar efectos muy negativos sobre la actividad económica en el mundo, pero también es verdad que todavía no tenemos elementos precisos de cómo se va a materializar y hasta qué punto y con qué secuencia temporal", explica el gobernador.

Además, recuerda que en la última previsión económica de crecimiento era el 2,7%, un porcentaje "alto" para la economía del país. "Lo lógico es que la revisemos a la baja y lo que no puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, es cuánto", ha afirmado Escrivá.

Escrivá descarta una "recesión"

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro, sigue la línea del presidente Pedro Sánchez y descarta que la política arancelaria de Trump provoque una "recesión", pese a tener "el potencial de generar caídas fuertes de actividad económica", .

"Yo no hablaría de recesión en ningún caso, pero sí de que esto va a tener algún impacto sobre la actividad económica", ha afirmado. El presidente Sánchez desvelaba en una conversación informal con periodistas durante su viaje a Vietnam que no creía que los aranceles provocaran una "recesión" en España.

Asimismo, destaca otro "elemento" que desencadenaría una situación aún "más compleja". Por un lado, un efecto sería la subida de aranceles y, por otro, "cuestiona el funcionamiento de las cadenas de valor y de las cadenas de suministros" con las que se ha internacionalizado la producción mundial: "Esto puede generar segmentaciones en el comercio y disrupciones".

"Cuando los mercados y el sentimiento de los consumidores y los inversores se ve afectado por situaciones tan disruptivas, existe el potencial de que se retraigan las decisiones de gasto. Y esto puede ocurrir también con cierto retraso. Todo esto dificulta poder poner números a cuál es el impacto que está teniendo esta situación o va a tener sobre la actividad económica como sobre la inflación", ha explicado.

Montero traslada un mensaje de "tranquilidad"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad y de confianza" ante el anuncio del Banco de España. "Este Gobierno está experimentado en abordar crisis distintas que hemos vivido desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa", ha manifestado en los pasillos del Congreso.

Así, Montero defiende que el Gobierno sabe cómo actuar y está "convencida" de que Europa va a estar a la altura. "Ahora mismo lo importante es apoyar a Europa, que vayamos todos a una y seamos capaces de responder con proporcionalidad", ha remarcado.

¿Afectará al empleo? ¿Subirá la inflación?

Escrivá también ha señalado que lo "lógico" es que esta situación conlleva a una "desaceleración" del empleo pese a que los próximos datos puedan ser "muy buenos" porque recojan aún la tendencia previa a los aranceles.

También comentó que la inflación, que está en torno al 2% en Europa, puede experimentar una "subida temporal" a corto plazo. Como consecuencia del escenario arancelario, ve riesgos "claros" de una caída de la demanda, del consumo o de la inversión. "Se tienen que tener en cuenta todos los elementos para saber si el saldo neto será de un encarecimiento de los precios o un abaratamiento", dice.

