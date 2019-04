La banca se muestra preocupada por el proceso político en Cataluña

José Ignacio Goirigolzarri ha presentado hoy la nueva estrategia comercial de la entidad. Durante la rueda de prensa el presidente de Bankia ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar lo que significa vivir en un Estado de Derecho: "Debemos recordar los esfuerzos y sacrificios que la sociedad española tuvo que hacer para adoptarlo".

En este sentido, ha destacado que el Estado de Derecho se basa en el respeto de la Ley y ha hecho hincapié en que ésta debe ser "respetada por todos y en todas las circunstancias". Ha añadido que "esto es una premisa básica para la convivencia y no puede ser trasgredida¨.

La banca sigue con preocupación el pulso independentista. El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu se ha referido a la situación política de Cataluña, después de que el convergente Carles Puigdemont fuera ayer investido presidente de la Generalitat, asegurando que su banco "no hace, no hará y no ha hecho nunca" política y que su objetivo es trabajar para lograr el mejor servicio para los clientes y el mejor resultado para los accionistas.

Lo único que "teme" como directivo, ha dicho, es que haya "inestabilidad institucional e inseguridad jurídica", "yo y todos los que están en el mundo de la empresa".

Además, ha comentado que siempre que habla con políticos les explica que "no hay nada que sea tan malo para el desarrollo de la vida privada y económica" como estos dos factores, por lo que "si quieren que el país siga adelante" ha de garantizarse la estabilidad gubernamental y la seguridad normativa. Por eso, pide "a todos que hagan el favor de hacer un esfuerzo para que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica en este país".