Alemania rechaza comentar sobre la posible autoría rusa en un nuevo ciberataque cuyo fin serían las elecciones de 2017

El titular del Interior alemán, Thomas de Maizière, rechazó especular sobre una posible autoría rusa en un nuevo "ciberataque" que desde el domingo ha dejado sin telefonía fija, internet y televisión "online" a 900.000 usuarios de Deutsche Telekom, y subrayó la importancia de reforzar la ciberseguridad.



"No quiero especular sobre la procedencia" del ataque informático, declaró De Maizière en un aparte de un congreso de ministros del Interior de los estados federados en la ciudad de Saarbrücken, e insistió en que "el autor exacto todavía no ha sido determinado".



Según el ministro, "probablemente tampoco sea posible trazar con claridad un límite entre las actividades criminales procedentes de un determinado país y las actividades de un Estado".



Así, las agresiones informáticas pueden provenir de organizaciones privadas y criminales, pero también de Estados, entre los que sí citó expresamente a China y Rusia.



De Maizière habló de un "ataque probablemente a nivel mundial de 'routers' de una determinada empresa" cuyo objetivo, "posiblemente fracasó", ya que los piratas informáticos lograron hacer caer los dispositivos, pero no caparlos.



Todo esto demuestra la importancia de la "ciberseguridad" para el seguro funcionamiento de las infraestructuras sensibles, subrayó.