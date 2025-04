El accidente en la mina de Cerredo supone un mazazo a la escasa actividad que queda en la cuenca astur-leonesa

Banderas a media asta en Villablino... Velas en Cangas del Narcea... La conmoción es total en la cuencas mineras de León y Asturias. "Afortunadamente hay personas con vida de ese trágico accidente y que van a dar un testimonio fiel de lo que realmente allí ha pasado... lo que sí está claro es que evidentemente ha habido una relación con el grisú y es lo que no acabamos de comprender en un momento en que hay todo tipo de tecnología para detectar este gas", nos comenta consternado Mario Rivas, alcalde de Villablino, ciudad leonesa que ha perdido la mitad de sus habitantes en los últimos años ante el cierre de las minas.

El Principado ha decretado el cierre de la mina de Cerredo

Si alguien conoce bien este sector es Segundo tras más de 25 años extrayendo carbón. "Las herramientas que se tiene para detectar el grisú, que se llama grisómetro o manómetro, pues... todo apunta a que su uso o no fue correcto, a lo mejor no los tenían o por la razón que sea, pues no estaban... Otra medida de seguridad es la propia ventilación dentro de la mina y es evidente que algo también falló ahí", nos comenta a las puertas de la explotación donde más tiempo estuvo trabajando. La tragedia de Cerredo ha sorprendido a toda España. Se pensaba que que la gente muriese en la mina era cosa del pasado.

La causa de las muertes podría haber sido una cadena de errores

Este gravísimo accidente ha supuesto un enorme varapalo tanto para León como para Asturias, donde los dos últimos siglos llegó a haber hasta veintinueve mil concesiones de las que solamente quedan tres en activo. ¿Qué alternativas quedan para comarcas como esta? le preguntamos a José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea, la localidad más importante de esta zona del Principado de Asturias. "Desde luego lo que hay que hacer es facilitar la vida a los autónomos para iniciar una actividad económica, eso desde luego, pero si hay algo prioritario son las comunicaciones y las telecomunicaciones porque estoy seguro que sólo con eso podríamos desarrollarnos perfectamente", nos dice Fontaniella. El principal desafío para la cuenca minera es frenar la despoblación que vacía sus pueblos.

Esta comarca compartida por León y Asturias siente nostalgia de su próspero pasado basado en la minería.

