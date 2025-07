Los chiringuitos se modernizan: "Nos suben el precio, y eso lo repercutimos en el cliente"

Es un clásico de toda la vida, pero de clásico dicen que le queda poco: "Antes era una caseta de hierro", "Al principio solo servíamos helados, y ahora mira, hasta paella a pie de playa", nos explican algunos usuarios que regentan habitualmente estos espacios.

El elevado coste de los productos y la llegada de otros negocios en la playa, como los 'beach clubs', han hecho que la tradicional imagen de los chiringuitos prácticamente desaparezca. Por eso, ahora muchos se han reinventado para atraer a más clientes.

Este nuevo formato incluye, por ejemplo, actividades para los más pequeños. Una de las propietarias en Xerako nos explica que entre semana organizan actividades para niños, como por ejemplo juegos de trivial. "Hay que hacer cosas diferentes porque la gente cada vez más necesita más estímulos para divertirse. Por eso, intentamos hacer cosas diferentes; el fin de semana traemos DJs.

Otros se decantan por captar la atención de los vecinos contratando música en directo o poniendo el foco en el descanso. Por eso, invierten en camas balinesas, en lugar de las tradicionales tumbonas, para hacer el espacio más atractivo: "Cada vez son más llamativos, hay tantas cosas; luego eso también te lo cobran en la bebida", aseguran.

De hecho, nos explican, la subida de precios se nota en productos tan habituales como los refrescos. "A nosotros nos suben el precio, y eso lo repercutimos en el cliente; es cierto que está más caro", asegura la encargada de otro establecimiento.

Aun así, hay quien se queda a disfrutar durante todo el día: "Yo llego a las once de la mañana, y me voy a las once de la noche". Un formato que conquista a familias, parejas y amigos: "Esto no puede faltar", "Es el paraíso, es vida", aseguran algunos clientes.

