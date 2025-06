700 euros al mes por un piso de 30 metros cuadrados que tiene el váter en la cocina

El mercado inmobiliario de nuestro país vive un momento de tensión, solo hay que echar un vistazo a los escaparates de las inmobiliarias o a las plataformas de compraventa en internet. Hay anuncios realmente sorprendentes y este que ha compartido la cuenta la cuenta de Instagram @le_petit_patito en su perfil es un ejemplo: Estudio en Madrid de 30 metros cuadrados por 700 euros. Pero lo llamativo no es el precio al que se alquilan un puñado de metros, si no la distribución de ese "piso". El váter y el lavabo están dentro del plato de ducha y el plato de ducha, a su vez, dentro de la cocina. Muy práctico. Las redes no han tardado en llenarse de comentarios sarcásticos tirando de humor con comentarios como "Qué bien, si te quedas sin champú alargas la mano y pillas el fairy" o "Es como una muñeca rusa, dentro de cada habitación hay otra habitación". Ni siquiera tiene habitación. Han hecho un altillo y ahí han colocado un colchón. Un truco cada vez más habitual.

Camas empotradas en la pared o cocinas al lado de la cama

Es solo un ejemplo, pero hay muchos más. Se alquilan pisos con camas entre paredes a las que solo puedes acceder por los pies o colchones en altillos con escaleras imposibles. En la calle, estos anuncios ya no sorprenden "me lo he encontrado muchas veces", "he ido a pisos así", "es una barbaridad". Otro clásico: las cocinas diminutas dentro de dormitorios que hacen de salón comedor. Lo peor, es que los precios no bajan de los 700 euros y da igual la ciudad en la que busquemos.

El precio de la vivienda sigue subiendo

Eso si hablamos de alquiler, pero si se trata de comprarla cosa no está fácil, tampoco. El precio de la vivienda registró un incremento del 9,9% en tasa interanual y del 0,9% en la comparativa mensual, según el Índice General Tinsa IMIE General y Grandes Mercados, que muestra crecimientos por encima de la inflación en todas las zonas durante el último año.

