Una empresa gallega venda casas cápsula frente al problema de la vivienda

El problema de la falta de vivienda es un hecho. Un hecho que cada vez complica más las cosas en muchos lugares. Partiendo de esta premisa, conseguir una solución habitacional que está lista en poco más de un mes, que se puede colocar en casi cualquier lugar, y a la que podamos tener acceso a partir de 20.000 euros, resulta, cuando menos, interesante.

Esta es la posibilidad que presentan Beatriz Castro y Antonio Luaña. Este matrimonio –que también es empresa- ha viajado a China para investigar el mercado y han traído a su localidad natal, en O Grove, Pontevedra, las casas cápsula. "El problema de la vivienda cada vez es mayor", reflexiona Beatriz. "Aquí, por ejemplo, en esta zona que es muy turística, hay serios problemas para conseguir trabajadores para la hostelería porque la gente no tiene donde alojarse", nos cuenta. Es solo una de las múltiples casuísticas alrededor de la vivienda.

Viviendas completas de entre 13 y 38 metros

Las casas cápsula son viviendas completas de entre 13 y 38 metros, con varias estancias y todo lo que podemos encontrar en una casa tradicional. "Puedes hacerla a tu gusto, es completamente modificable. Se puede hacer completamente autosuficiente, domótica. Desde lo más básico a lo más sofisticado", explica Antonio. Que también nos cuenta que desde que han montado Caslua Import, las consultas no paran de llegar. "Muchas llamadas, mails, de todo. La aceptación está siendo tremenda".

Ellos tienen una en camino. Esperan que para septiembre como mucho esté ya completamente instalada en la finca que tienen frente al hotel que regentan en San Vicente do Mar, en O Grove. El Hotel Cons da Garda tiene unas vistas inmejorables al mar y cuando llegue la cápsula el que quiera podrá comprobarlo desde su interior. "Va a tener fines turísticos para poder alojarse en ella pero también para que la vea, e incluso la pruebe, el que pueda estar interesado en hacerse con una", nos cuenta Beatriz.

Entre 20.000 y 80.000 euros

Precios que se mueven en un amplio abanico. Entre los 20.000 y los 80.000 mil. Como todo, según lo que queramos incluir. "Hay opción hasta de ponerle un jacuzzi dentro, terraza, lo que se quiera", explican. "Nosotros mismos alucinamos con las calidades y los materiales cuando estuvimos allí, son una pasada", aseguran. Tanto es así que pueden soportar humedad, temporales e incluso terremotos. Ellos de hecho las van a traer a Galicia. "Está demostrado que pueden resistir", sonríe Antonio.

Podrán distribuirlas a cualquier parte del país, de hecho son los distribuidores en exclusiva para España y Portugal, y su éxito parece asegurado. "Solo necesitas una placa de hormigón y conectarla a la red de abastecimiento y saneamiento. Los permisos son los mismos que para cualquier vivienda pero el tiempo y el precio no es ni parecido", concluyen, A la espera de verlas in situ, muchos se han lanzado ya a preguntar. Interés hay, de eso no hay duda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com