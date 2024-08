El 60% de los españoles teme no poder pagar los imprevistos con sus ahorros

Ahorrar se ha convertido en una tarrea muy difícil en la sociedad actual. Este hecho hace que aumente el temor de los ciudadanos a la hora de hacer frente a cualquier imprevisto. Una avería en el frigorífico, una reparación del coche o cualquier otro contratiempo inesperado pueden ser especialmente problemáticas y poner en riesgo estabilidad financiera de muchas familias, especialmente durante períodos de alto gasto, como las vacaciones.

Un reciente estudio realizado por Nickel, 'Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario', pone de manifiesto una realidad preocupante: más del 60% de los españoles están inquietos por la falta de ahorros suficientes para hacer frente a emergencias. Esta situación subraya la importancia de contar con un fondo de emergencia robusto, capaz de amortiguar el impacto de cualquier dificultad económica que pueda surgir de forma inesperada.

El estudio revela datos significativos sobre la preocupación por los ahorros entre los españoles. En comparación con el año anterior, un 64% de los encuestados se muestra preocupado por la cantidad de dinero que han logrado ahorrar, lo que representa un aumento del 5%. Solo un 28% de las personas asegura haber planificado adecuadamente sus finanzas, lo que pone de manifiesto una falta generalizada de previsión y planificación financiera.

Desglose por edades y género

Los jóvenes, aquellos entre 18 y 30 años, parecen ser más abiertos a la hora de ahorrar, con solo un 1% declarando no tener ahorros. En cambio, esta cifra asciende al 18,5% entre las personas mayores de 65 años. Sin embargo, es curioso notar que, a pesar de tener menos ahorros, los mayores de 65 años se sienten más seguros con su situación financiera: un 35% de ellos considera que cuenta con un colchón financiero suficiente para afrontar su futuro.

El análisis de los datos desde una perspectiva de género también arroja resultados interesantes. El porcentaje de mujeres que afirman no tener ahorros (12%) es significativamente mayor que el de los hombres (5%), lo que pone de relieve una desigualdad de género en términos de capacidad de ahorro y seguridad financiera.

En el contexto actual, donde la esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo, es fundamental planificar a largo plazo. Según datos recientes, cinco de cada diez mujeres en nuestro país pueden llegar a vivir hasta los 91 años. Esta realidad implica que una gran parte de la población podría tener que afrontar aproximadamente 25 años de vida tras la jubilación, un período que requiere de una sólida base financiera.

Por ello, los expertos resaltan la importancia de diseñar y seguir una estrategia de ahorro a largo plazo. No obstante, antes de llegar a ese punto, es necesario optimizar los gastos diarios o mensuales. La gestión eficiente de los gastos, desde los seguros hasta las facturas de luz y gas, pasando por los llamados "gastos hormiga" (compras del día a día de productos que no están planificados y no parecen ser importantes que pueden representar un gasto significativo a final de mes), es esencial para crear un entorno financiero saludable que permita el ahorro.

