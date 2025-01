El 40% de los españoles no es capaz de reconocer un bulo: "Me la he creído, ¿en serio?"

Comprobamos lo fácil que puede ser caer. Salimos a la calle con el móvil y varias fotos que podrían ser reales. "Claro, son los bomberos ayudando a un niño a salir del agua en la Dana", "Hombre, eso es en Valencia, ¿no?" nos dicen de inmediato. Pero no, esa imagen no es real. No es de Valencia ni de ningún sitio, esa fotografía no ha existido. La ha creado la Inteligencia Artificial "parece real", "me la he creído", "¿en serio?", son algunas de las reacciones.

Son dos ejemplos, pero ocurre día a día en Internet.

La mitad de los españoles no sabe diferenciar

El 90% de los españoles asegura haber recibido en algún momento información falsa. Es más, "casi un 40% de los españoles admite que no está capacitado para distinguir un bulo de una noticia real, frente a un 41% que considera que sí" , nos cuenta Carlos Hergueta, director de Innovación de Asesores, con datos del estudio que ha publicado la compañía recientemente.

Según el mismo informe "un 82% opina que los menores no están recibiendo la formación necesaria para distinguir los hechos de los bulos en la sociedad de la información" y esa es una de las causas de tanta desinformación, según Hergueta.

Las grandes tecnológicas dejan de verificar

El problema es que las grandes tecnológicas están eliminando sus verificadores. Es el caso de Meta. La multinacional, dueña de plataformas como Facebook, Instagram, o WhatsApp, ha puesto fin a su programa de verificación de datos. Recientemente lo ha sustituido por un sistema de apuntes de los usuarios similar al de la red social 'X'.

Dicha medida fue comunicada por el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, aunque asegura que por el momento los cambios solo afectan en Estados Unidos. El mismo camino ha seguido la plataforma YouTube, de Google. Y lo hacen "justificándose en una supuesta defensa de la libertad de expresión", según Álvaro Medina de Prodigioso Volcán. Por ello, la recomendación de los expertos es consultar la información en fuentes oficiales.

