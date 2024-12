¿3x2 o la segunda unidad a mitad de precio? El matemático José Antonio Prado nos ayuda a tomar la mejor decisión

"A priori, realmente las ofertas siempre son buenas para el consumidor". Es lo que nos adelanta el matemático José Antonio Prado, aunque insiste en hacer hincapié en ese "a priori". Navidad, por mucho que a veces recelemos, es sinónimo de compras. Ya sea en detalles para regalar, o en los alimentos para las cenas y comidas de estos días. Es la realidad. En muchos establecimientos encontramos las típicas ofertas: el '3x2', la segunda unidad a mitad de precio, al 70%... Y así multitud de combinaciones. Ahora bien, ¿te paras a pensar realmente cuándo ves estas gangas si realmente convienen? ¿Necesitas tantas unidades como te ofrecen del mismo producto? ¿Siguen los comercios algún tipo de estrategia? En Antena 3 Noticias analizamos este fenómeno en profundidad con Prado, quien responde a todas nuestras dudas.

Para abordar el tema, es necesario tener claros algunos datos principales. En las ofertas '3x2', nos explica el matemático, "lo que hace el consumidor es que paga por dos unidades de algo y se lleva tres, lo que significa un descuento del 33% aproximadamente". De esta manera, "tú pagas 2/3 del valor de lo que te llevas". En cuanto a la segunda unidad a mitad de precio, "tú pagas 1,5 veces el valor de las cosas, pero te llevas dos, un descuento del 25%".

Lo vemos con un ejemplo en concreto. Imaginemos que queremos comprar café. Le vamos a poner un precio de unos seis euros a cada paquete. De esta manera, "con una oferta 3x2, pagas dos que son 12 euros, y te llevas tres, con lo cual el precio de cada paquete va a ser cuatro euros", mientras que con la oferta de segunda unidad a mitad de precio, "la primera unidad la pagas a seis euros, y la segunda unidad la pagas a tres euros. En total, habrás pagado nueve euros por dos unidades, con lo que el precio de la unidad es de 4,5 euros". La conclusión es que "en el primer caso has tenido un descuento de dos euros sobre seis, es un 33%, y en el segundo caso has tenido un descuento de 1,5 euros sobre 6, exactamente un 25%".

¿Necesitamos realmente esas cantidades?

A la hora de considerar si realmente nos resultan rentables estas ofertas, lo más importante es valorar si realmente necesitamos tanta cantidad del producto en cuestión, puesto que este tipo de ofertas nos obligan a comprar en grandes cantidades. Si se trata de alimentos no perecederos, y contamos con espacio en casa para almacenar, es posible que esa oferta sea para nosotros puesto que tarde o temprano se consumirán. Sin embargo, hay otros alimentos de caducidad más inmediata que quizá no necesitemos.

Un consejo básico a la hora de comprar

El matemático José Antonio Prado nos ofrece un consejo clave para ayudarnos a tomar la mejor decisión a la hora de valorar diferentes ofertas y decantarnos por una u otra. Consiste en fijarnos en el precio por unidad, kilo o litro, una vez aplicados los descuentos. Es de esta manera como podremos saber realmente la cantidad de dinero que nos están descontando y compararla con el resto de ofertas. "Después de aplicar la oferta, eso es lo mejor".

¿Qué pasa cuando se acumulan varias ofertas?

Prado analiza otro aspecto interesante en este universo de las ofertas, y es cuando se acumulan varias. Nos lo explica con otro ejemplo: "si tengo por un lado un 25%, por otro lado un 30% de descuento, y me hacen los dos descuentos a la vez, ya no significa que me vayan a hacer un 55% de descuento, es un 25% de descuento primero y sobre ese precio me van a hacer un 30%, entonces es como si fuéramos multiplicando 0,25 por 0,30, y cuando hacemos ese resultado ese es el descuento final que nos hacen".

¿Con qué intención se formulan estas ofertas desde los comercios?

Aunque es posible que en ocasiones atiendan a cuestiones de marketing, probablemente también se deba a que "tengan un stock grande y quieran deshacerse de ese stock de objetos, reducir inventario, o nos ponen una cosa muy bonita y al otro lado nos ponen la cara, y siempre vamos picando porque al fin y al cabo nos vamos fijando".

También puede entrar en juego que "nos ponen una oferta para que nosotros elijamos su supermercado o su comercio en lugar del comercio de la competencia, son un poco pequeñas estrategias de marketing aquí mas que matemáticas".

