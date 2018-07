La directora del albergue mexicano 'La gran familia' se libra de ir a la cárcel por su avanzada edad

Uno de los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) que investigan este caso, y que pidió el anonimato, ha explicado que la fiscalía federal logró comprobar que Rosa Verduzco es presunta responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, delito contra la filiación y trata de personas, en su modalidad de mendicidad.



La fuente precisó que debido a que "Mamá Rosa", como es conocida popularmente, cuenta con 81 años de edad, por lo que las leyes mexicanas la hacen "inimputable de delito, según lo plasmado en el Acuerdo Federal de Senectud número 04791". "Es lamentable que la señora pueda estar libre a pesar de que acreditamos su responsabilidad en distintos delitos".



Los niños que aquí habitaban vivían en condiciones infrahumanas, eran sometidos a graves castigos, abusos sexuales y eran obligados a pedir limosna", relató el fiscal.



No obstante, añadió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delincuencia Organizada (SEIDO), continuará las investigaciones en torno a Rosa Verduzco, pues agentes federales analizan otras líneas de investigación. La fuente detalló que existen varias líneas de investigación, es un trabajo que apenas comienza y que "nos puede llevar a descubrir importantes redes de corrupción de autoridades".



Agregó que se analiza la posibilidad de que "el albergue haya sido utilizado para el lavado de dinero, para evadir al fisco o por organizaciones criminales", explicó.



Por otra parte, la PGR consignó ante el Poder Judicial de Michoacán y de la nación a seis de los ayudantes de "Mamá Rosa", acusados de distintos delitos cometidos contra diversos niños y adultos.



Los detenidos son los guardias Felipe Serrano, Enrique Hernández, Lourdes Verduzco, David Verduzco, Miguel Ángel Ibarra Valencia y Vicente Félix Mayorga, los cuales fueron trasladados a un centro penitenciario.



Aunque decenas de niños han revelado abusos sexuales en su contra, sólo Enrique Hernández fue consignado por este delito, pues al parecer las víctimas han desistido de ratificar las denuncias por temor a represalias.



Rosa Verduzco fundó el albergue en 1942, en el municipio de Zamora, de estado mexicano de Michoacán, donde atendió hasta el pasado martes a más de siete mil menores que vivían en la calle o que eran entregados a esta institución por sus propios padres.



"Mamá Rosa" logró obtener importantes donativos de los expresidentes mexicanos Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), así como de los ex gobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa.



Asimismo, cientos de comerciantes también donaban víveres, medicinas, ropa y comida a este albergue, que fue intervenido el pasado martes por agentes de la PGR, quienes descubrieron a 438 niños y 169 adultos privados de su libertad, en condiciones de hacinamiento, con desnutrición y en condiciones de insalubridad.



Hasta el momento, 161 niños y 7 adultos han sido reubicados en diversos albergues en los estados de México, Guanajuato y Jalisco. Tras ser custodiada con sus empleados para que rindieran declaración, "Mamá Rosa" fue internada por problemas cardiacos, que datan de hace 20 años, en el hospital privado "San José", propiedad de la familia de la ex primera dama Martha Sahagún de Fox, benefactora del albergue.

La directora estaba vigilada por la Policía Federal, pero al no ser consignada ante un juez la presencia policial le fue retirada. Según fuentes cercanas a la dirigente, "Mamá Rosa" será trasladada en las próximas horas a un hospital especializado en la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, donde se someterá a una intervención médica del corazón.