Zar, el entrenador "más estricto y cañero" que hace ganar ultra trails a su dueño: "El 70 o el 80% de las victorias son suyas"

Para Manuel Merillas, Zar, su perro, es algo más que su mejor amigo, él dice que es también su entrenador. Le ha entrenado bien porque el leonés acaba de ganar una de las carreras de UTMB, del Ultra Trail de Mont Blanc.

Una victoria muy especial además porque Manuel acaba de ser padre. 55 kilómetros y 3.500 metros de desnivel. Su perro Zar, claro, no podía correr con él la carrera, pero sí prepararla. ¿Porque quién saca a correr a quién?

Manuel Merillas se ha coronado en la mítica Ultra Trail Mon-Blanc, y aunque hoy Zar se ha quedado en casa, no puede ocultar la "felicidad y el cansancio", aunque confiesa que para él "la felicidad es tener cansancio". "Cuanto más destruido estoy, más feliz soy", bromea.

Por eso, sale a entrenar todos los días con este Border Collie, que es el entrenador "más estricto y más cañero que existe". "De hecho, muchas veces llegamos al fondo del valle y él mira para la montaña y digo... para allí", explica.

Zar, el que le hace mejorar

Manuel corre, corre mucho, tanto para ser campeón europeo y mundial de trail pero Zar, siempre corre más: "Al fina yo lo veo delante y tiro por él pero es que es imposible, es como intentar seguir a un Fórmula 1".

Porque Zar se va con él hasta a esquiar y por eso le dedica este porcentaje de sus victorias: "El 70% o el 80% porque él es el que me entrena, el que me hace salir todos los días y el que me hace esforzarme, ir más rápido y hacerlo mejor cada día".

Para que luego pueda cruzar la meta siendo el primero y quedarse roto. Por supuesto, a estas ya no cambia de entrenador, un "método Zar" que ya no se toca. Le asegura seguir ganando carreras con el míster más curioso que jamás se haya visto