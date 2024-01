La viuda de Sergi Mingote recuerda las imágenes inéditas de la expedición que acabó con su vida

Poco antes de su muerte en el K2, en el Himalaya, Sergi Mingote avisaba de las piedras y rocas que caían en la zona que intentaban escalar para ascender a la cima de 8.611 metros. Lamentablemente una de esas rocas terminó con la vida del alpinista catalán. Algo que recuerda ahora su viuda, Miriam Roset tras la publicación de un documental. "Sergi Mingote:K2 Invernal", con imágenes inéditas de esos días previos al fatal desenlace.

"Todavía tengo las cenizas de Sergi en casa"

Mucha gente le pregunta por las cenizas de Sergi Mingote y Miriam asegura que todavía las tiene en casa y que no piensa en llevarlas a la montaña, prefiere tenerlas junto a él, porque aunque suene duro, afirma que "la montaña ya se lo llevó a él", es una forma de recordar su ausencia, la mejor forma que ha encontrado al menos para recordarle y tenerle cerca.

"Siempre me tenía informada absolutamente de todo, por eso el día que Sergi sufrió el accidente y él no me llamó supe que alguna cosa grave estaba pasando", son las duras declaraciones que Miriam, la viuda de Sergi Mingote dice recordar de aquella fatídica fecha de hace 3 años mientras el alpinista intentaba la ascensión invernal al K2 sin oxígeno, una montaña que ya había ascendido pero no en esa época del año.

"Quien me comunicó la muerte de Sergi fue su amigo, el chileno Juan Pablo Mohr", afirma Miriam. El siempre caprichoso destino quiso que días después el alpinista chileno también perdiera la vida en la misma expedición y en la misma montaña que vio morir a su amigo Sergi Mingote. Un accidente acabó con la vida de Juan Pablo Mohr, Ali Sadpara y John Snorri.

Albert Barceló ha sido el encargado de realizar el documental a petición de la familia después de que encontraran todo el material que había grabado Sergi y su equipo, y que según su mujer, a él le hubiera gustado que esas imágenes vieran la luz, lo que ahora han conseguido que se haga realidad.