El vínculo de O.J. Simpson con Robert Kardashian que desató un cisma en el clan Kardashian: "Destrozó a nuestra familia"

El pasado jueves moría a los 76 años O.J. Simpson, exjugador de fútbol americano y protagonista de uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Y es que la leyenda de la NFL fue acusado del asesinato de su exmujer, Nicole Brown, y de Ronald Goldman. Un juicio que acaparó una inusitada atención mediática y que provocó un gran revuelo cuando, en 1995, se declaró "no culpable" a O.J. Simpson.

Brown y Goldman aparecieron muertos acuchillados el 12 de junio de 1994 en las escaleras exteriores del jardín de la casa donde vivían ella y los dos hijos del matrimonio. El juicio supuso un antes y un después en la percepción de los estadounidenses sobre O.J. Simpson, una estrella del fútbol americano que paso de héroe deportivo a antihéroe.

El denominado juicio del siglo no solo dividió a la sociedad estadounidense, también provocó un cisma en la familia Kardashian. Para entenderlo hay que remontarse a la década de 1960 cuando Robert Kardashian, que estuvo casado con Kris Jenner y es el padre de Kim, Kourtney, Khloé y Rob, conoció a O.J. Simpson en la Universidad del Sur de California, donde ambos eran jóvenes atletas y donde forjaron una gran amistad.

Una amistad que les llevó hasta a ser socios en varios negocios y que unió a las dos familias. Se cuenta que los hijos de Kardashian se referían a Simpson y su esposa, Nicole Brown, como 'tío O.J.' y 'tía Nicole'.

De esta forma, cuando O.J. Simpson fue acusado de asesinar a su exmujer, Nicole Brown, y Ronald Goldman, un amigo de esta, Robert Kardashian no lo dudó y decidió reactivar su licencia de abogado para volver a ejercer 15 años después y ponerse delante de un tribunal, aglo que no había hecho en los últimos 20 años. El problema es que Kris Jenner, la mujer de Robert Kardashian, no creía que O.J. Simpson fuera inocente, además de ser amiga de Nicole Brown. Este hecho, según desvelaría años después Kim Kardashian, generó una gran tensión en la familia Kardashian.

Kim Kardashian: "Mi madre creía que su amiga había sido asesinada por él"

Kim Kardashian explicó en el programa de entrevistas de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, presentado por el periodista David Letterman, lo que supuso que su padre defendiera a O.J. Simpson en aquel juicio.

"La semana antes de que eso sucediera, estábamos todos juntos en México en un viaje familiar, los Simpson y nosotros", recuerda Kim, quien asegura que su madre estaba convencida de que su amiga había sido asesinada por el exjugador de fútbol americano.

"Mi madre creía que su amiga había sido asesinada por él y eso fue realmente traumatizante para ella. Luego íbamos a la casa de mi padre y allí era una situación completamente diferente", cuenta Kim Kardashian.

"Destrozó a nuestra familia. No sabíamos qué creer o qué lado tomar cuando éramos niños porque no queríamos hacer daño a nuestros padres", relata Kim Kardashian.

Kris Jenner, quien se divorció en 1990 de Robert Kardashian, se casó con Bruce Jenner, luego Caitlyn Jenner, con quien tuvo otras dos hijas: Kendall Nicole (1995) y Kylie Kristen (1997). El nombre de la primera de sus dos hijas con Bruce se decidió como un homenaje a su amiga Nicole.

