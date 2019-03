De perder la pierna por el ataque de un tiburón a enfrentarse a sus miedos: "Quería demostrar que no era un monstruo"

Lo mejor para perder los miedos es enfrentarse a ellos. Así debió pensar Mike Coots, surfista, fotógrafo y, como él mismo dice, superviviente al ataque de un tiburón. Con 18 años, un escualo le atacó y le amputó la pierna derecha en un ataque que casi le cuesta la vida.

"Me zarandeó pero logré soltarme. Empecé a darle puñetazos en el morro y mi amigo tiró de mí hacia la playa. Me puse a patalear pero el tiburó me amputó la pierna por completo", afirma.

Ahora, ha vuelto a ver frente a frente al tiburón tigre que le atacó: "Quería demostrar que el animal no era un monstruo".