VÍDEO: Sillas, vasos y televisores por los aires, así ha sido la pelea entre hinchas holandeses y británicos

El deporte, en ocasiones, tiene encuentros lamentables entre aficiones. No es la primera vez que oímos que hinchas de diferentes equipos recurren a la violencia bajo el argumento de estar apoyando a su equipo favorito. Esto es lo que ha pasado este pasado miércoles justo antes del encuentro que enfrentaba en semifinales a Inglaterra y Países Bajos en el Signal Iduna Park.

Un grupo de británicos se encontraba tranquilamente en un bar ubicado en las calles de Dortmund (Alemania) en la previa al partido que los enfrentaba con Países Bajos cuando, de repente, un grupo de holandeses se acercaron a ellos increpándolos. Fue ahí cuando se desató la odisea.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, sillas, televisores, botellas, vasos... Todo valía para lanzarlo por los aires contra la afición del otro equipo. Una auténtica batalla campal que se sospecha que haya comenzado por el robo de una bandera inglesa por parte de los aficionados de Holanda. El culmen de lo sucedido, ha sido cuando los propios hinchas han comenzado con las agresiones físicas.

El suceso ha dejado cinco heridos y diez detenidos.

El diario 'The Independent' informa que la Policía ha alegado que advirtió a sus ciudadanos de posibles agresiones y les aconsejó elegir zonas donde haya presencia policial alemana. "Sabemos que esto ha provocado heridas leves a cinco personas. También somos conscientes de que, además de las decenas de miles de aficionados holandeses que están allí para disfrutar del partido, hay grupos de aficionados de riesgo que han viajado a Dortmund desde los Países Bajos".

Eurocopa manchada por peleas entre hinchas

Aunque no es la norma, si es cierto que existen muchos sucesos parecidos de hinchas de diferentes equipos que se enfrentan de manera violenta los unos con los otros. Hace unas semanas, ocurría algo parecido: en Múnich se enfrentaba Serbia y Dinamarca en el tercer partido del Grupo C cuando, antes del partido, varios radicales de ambos países protagonizaron una pelea en una terraza de un bar de la capital de Baviera. En este caso, también hubo lanzamiento de objetos como botellas y sillas. La Policía alemana no tardó en intervenir, deteniendo a varios implicados. Aquí dos agentes resultaron heridos leves durante los disturbios.

No es la primera vez que los aficionados serbios causan problemas. Incluso la Federación serbia de fútbol fue sancionada con 4.500 euros de multa después de que sus hinchas exhibieran una pancarta nacionalista durante un partido el pasado 16 de junio contra Inglaterra.

Los países de los Balcanes son los que más problemas han generado a la UEFA. Croacia y Albania, de hecho, tienen una investigación abierta.