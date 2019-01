Martina, la niña que inspiró el documental de Dani Rovira para visibilizar el síndrome de Rett

Más de 1.500 kilómetros en bicicleta por Martina. De Barcelona a Roma, para una audiencia con el Papa Francisco: "Por tu hija haces lo que sea. Es el último eslabón posible, lo último que puedes intentar", cuenta Francisco.

Martina tiene siete años y padece síndrome de Rett, una enfermedad rara que afecta sobre todo a mujeres: una de cada 12.000 lo sufren. "Nadie sabe cómo es la discapacidad hasta que te toca", afirma el padre de Martina.

Por ello, quiso hacer un documental para visibilizar la enfermedad de su hija. Fue junto a Dani Rovira, y forma parte del vídeo en el que sufrieron un brutal atropello. Ocurrió mientras lo grababan.

Martina no se rinde, y su familia tampoco. "No nos podemos quejar, porque ella se levanta cada día con una sonrisa. El amor es el motor del mundo. Y todos los días me levanto pensando en que habrá cura para mi hija".