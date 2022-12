¿Qué falló en el salto base en Nazaré? "El saltador cogió lo que se conoce como la 'burbuja' y no se abrió el paracaídas"

José Luis Candil, jefe de instrucción de 'Skydive Madrid', tiene claro qué falló en el salto de un saltador base alemán en Nazaré y que le costó la vida.

"Al ir en la posición de caída libre, se genera una burbuja en la que no hay aire. El pilotillo se quedó en esa burbuja y, al no haber corriente de aire, no expulsó el paracaídas grande", asegura Candil.

"Lanzó el pilotillo, pero en vez de quedarse en el chorro de aire, se quedó en la burbuja. Y por eso no se produjo la apertura", indica Candil.