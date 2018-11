La expedición solidaria de Edurne Pasaban en Nepal: "Las mujeres pasan la menstruación con los animales"

Edurne Pasaban ha estado en Bajhang, en Nepal: "Vengo muy impactada, he vivido una experiencia muy grande con la scuatro mujeres nepalíes. Es una zona totalmente remota, en el 'far west' de Nepal. Es difícil pensar que en el siglo XXI puedan seguir viviendo con esas tradiciones y en esas condiciones".

"No hay nada, ni luz eléctrica, ni agua corriente, el móvil no funciona. No hay conexión con el exterior. Allí si alguien se pone enfermo no hay recursos. Por eso la mortalidad infantil es brutal. Poco puedes ayudar si no pueden bajar hasta Katmandú", narra Pasaban.

Con los animales

Aíslan a las mujeres cuando tienen la menstruación: "Es el pan de cada día, la tradición y lo que viven todas las mujeres en todas las casas. Las mujeres pasan sus cuatro o cinco días que les dura la menstruación en una especie de casa pequeña donde viven los animales".

"No pueden salir alrededor de esa chabola ni contactar con nadie, no pueden comer de la misma cazuela que han hecho el arroz para toda la familia... es una realidad. No pensaba que fuéramos a encontrar esto tan arraigado", lamenta Pasaban sobre esta costumbre.