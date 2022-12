Duras imágenes: los radicales de Boca asesinan a un aficionado por celebrar la victoria de River

Asesinado en plena calle por dos aficionados de Boca. Es lo que le sucedía a un aficionado de River, que al igual que miles de argentinos se encontraba celebrando el triunfo de su equipo, pero de vuelta a casa y después de que dos hinchas de Boca se percataran de su camiseta, Exequiel Aaron era atacado por la espalda.

Recibía una paliza y varias puñaladas, afectando una de ellas a su vena femoral, provocándole la muerte minutos después. Un crimen por el que de momento la policía ha detenido a dos personas, las dos aficionadas de Boca según las primeras investigaciones.

La madre de Exequiel, que pudo hablar con su hijo en el hospital poco antes de su muerte, confirmó que su hijo le dijo: "Me muero, me muero, me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River".

"Mataron a mi hijo, apenas caminaba, se había operado y tenía tres clavos en una pierna porque se cayó de la moto hace pocos meses. Lo persiguieron a pesar que apenas caminaba, y lo lastimaron como a un perro indefenso", declaró Lucía Ramona Neris, madre de Exequiel, en 'Primera Edición, el Diario de Misiones'.

La División Homicidios de la Policía de Misiones, que encontró el cuchillo causante de la muerte en una letrina, ha detenido a dos hombres, dos hermanos de 18 y 22 años hinchas de Boca Juniors, acusados del crimen.