Aymar Navarro, el esquiador español más extremo: "Tienes que tener ese punto de locura para saber sufrir"

PRIMER ESPAÑOL EN UN PODIO EN 'FREE RIDE'

Aymar Navarro no tiene suficiente con ser el primer español en subirse a un podio en 'free ride'. Él quiere más. Quiere esquiar por lugares en los que nadie más lo haya hecho. "17 horas de ascensión para hacer una bajada que no puedes fallar, no nos tiramos por el primer sitio que vemos", afirma.