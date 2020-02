Víctor Tomás anuncia su retirada del balonmano por un "problema cardíaco"

Nadie lo esperaba y el mundo del balonmano aún sigue impactado. Víctor Tomás, capitán del Barcelona de balonmano, ha anunciado en una rueda de prensa su retirada a final de temporada por un "problema cardíaco" que le impediría, en caso de seguir jugando, poder llevar a cabo una vida normal.

Se me ha detectado un problema cardíaco que se agrava año tras año por la práctica deportiva profesional. En caso de pedir a mi corazón el nivel de exigencia en entrenamientos y partidos, puede ser un problema para mi salud", explicó Víctor Tomas ante los medios.

"No podría ni jugar con mis hijos. Por este motivo, únicamente por este motivo, me veo obligado a anunciar que me retiraré a final de temporada", ha indicado Víctor Tomás.