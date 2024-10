El vertiginoso descenso de Brandon Semenuk para ganar por quinta vez el Red Bull Rampage

Hablar del Red Bull Rampage es hacerlo de la prueba más icónica y legendaria del MTB a nivel mundial. Los mejores rides del mundo se dan cita cada año en las escarpadas laderas de Virgin, Utah, para desafiar toda lógica y lanzarse a tumba abierta por acantilados terroríficos. La edición de 2024 no defraudó y dejó un espectáculo impresionante.

En la categoría masculina reino por quinta vez Brandon Semenuk. El canadiense volvió a imponer su ley para firmar su quinto triunfo (2008, 2016, 2019, 2021 y 2024), el primer rider que lo logra en toda la historia de la prueba. Su bajada ganadora (92,73) fue insuperable para Szymon Godziek (91,66) y Tyler McCaul (90,66).

"Estoy encantado de hacer una buena línea, pasar el rato con mis amigos y bajar hasta el fondo. Ha sido un evento realmente emocionante. Algunas de las maniobras son de un nivel increíble. Tengo muy buena gente a mi alrededor y estoy contento de poder participar", señaló el rider canadiense.

El Premio al Mejor Truco de la Comisión Deportiva de Utah fue para Tom Van Steenbergen por lanzar un front flip en la rampa más crítica del circuito.

Robin Goomes reina en la primera edición femenina

Por primera vez hubo competición femenina en el Red Bull Rampage y la victoria fue para Robin Goomes, quien también se llevó el premio al mejor truco en la prueba femenina.

"Aún no lo he asimilado. Ha sido todo un proceso, así que intento asimilarlo todo y disfrutarlo. Estoy muy contenta por mi equipo, se han esforzado mucho. En todo caso, lo he hecho por ellos, por el deporte y por todas las demás riders", indicó la riden neozelandesa.

La segunda clasificada fue la canadiense Georgia Astle y el podio lo completó Casey Brown, quien tuvo el honor de ser la primera mujer en completar un recorrido de arriba abajo en los entrenamientos.

Al margen de los resultados, el Red Bull Rampage 2024 dejó algunos momento únicos y trucos y saltos inverosímiles. Esos son algunos de los momentos más locos de la competición:

