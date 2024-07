Los valores de un equipo: así es La Roja que ha ganado la cuarta Eurocopa

Hacía tiempo que la sociedad española no sentía vibrar las calles enteras por un partido de fútbol. Más bien, por una campeonato entero. La Selección Española ha hecho una Eurocopa perfecta. Ha ganado los siete partidos que ha jugado, no se ido ni uno solo a penaltis, se ha enfrentado a los pesos pesados de Europa, y con todo ello, ha conseguido hacerse con la cuarta Eurocopa de su historia. Los jugadores de Luis de la Fuente, han devuelto la ilusión a una afición que hacía años que no estaba tan viva. Y no es por poca cosa, ya que los seleccionados para representar al país en este famoso campeonato, se han ganado los corazones de todo el país e incluso del continente.

Un equipo que precisamente ha actuado como tal, como un equipo. Pero, ¿qué mueve a estos jóvenes deportistas para elaborar un equipo tan completo?

"Estos futbolistas son un ejemplo para la sociedad por los valores que representan"

"Estoy contento, estoy feliz por esa ilusión que hemos generado", decía su entrenador, Luis de la Fuente, el cual no ha dudado ni un segundo en la capacidad de sus jugadores: "Cuando decía que íbamos a ganar, estoy seguro de que los jugadores me creían, porque lo han demostrado, hemos fallado nada prácticamente, a mi lo que me ha preocupado siempre es que ellos me creyeran", alegó en rueda de prensa.

Ante la pregunta de uno de los periodistas sobre si esta Selección podría mandar un mensaje a la sociedad, De la Fuente es claro: "Esto es valores, deporte son valores, es una generación de futbolistas que es un ejemplo para la sociedad, gente joven con ambición, con ganas de trabajar, con solidaridad, con compañerismo, etc. todo lo que te ayuda para competir y luchar y ganar algo, pero insisto en que no es lo más importante, no es el logro que consigues al final, sino el proceso", señala y recalca que "estos futbolistas son un ejemplo para la sociedad por los valores que representan".

Los valores de la Selección Española

Aunque algunos de ellos eran auténticos desconocidos, como se ha señalado anteriormente, ahora se han convertido en estrellas. Han cautivado el corazón de la gente. Mucho se debe a algunos de los valores que se han podido apreciar en esta Eurocopa 2024 por parte de los de De la Fuente. Uno de ellos: la generosidad. El ejemplo más claro de esta característica en el equipo está en Morata, el capitán. A pesar de no haber sido uno de los goleadores más remarcados del campeonato, ha insistido en apoyar a su equipo hasta el final.

Recompensa es otro de esos valores que los jugadores han perseguido. No es para menos, cuando hay algunos de ellos que han luchado con uñas y dientes para darle a sus familiares la mejor vida posible. Fabián, de hecho, soñaba con quitar a su madre del trabajo que tenía limpiando casas y lo ha conseguido.

Aprendizaje. Sin este valor es imposible que los jugadores hubiesen llegado donde ahora están. Son, tal y como los ha descrito su entrenador, todos unos trabajadores.

Compañerismo: clave en el éxito. Son un equipo, durante toda la Eurocopa han dado igual de qué equipo de LaLiga procediesen, eran compañeros, se cedían los logros y se alegraban por ellos, un factor muy importante en estos casos para poder llegar a la gloria.

Complicidad hasta con aquellos que menos parecían tenerla. Hemos visto a Carvajal fundirse en un abrazo sincero con Lamine Yamal cuando marcaba sus goles que tanto lo han hecho ser aclamado.

Y por último pero no menos importante: la ambición. Ese valor que les ha hecho luchar hasta el final contra titanes de Europa que parecía imposible derrotar. Uno por uno han ido cayendo ante la furia Roja. Pero en este caso, no ha sido la furia, ha sido otra cosa: han sido héroes como Dani Olmo, Unai Simón, Marc Cucurella o Mikel Oyarzabal.

