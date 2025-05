Tremenda pelea viral en un partido de pádel: 'palazos' y patadas voladoras

Un partido de pádel en Escazú, Costa Rica, terminó en una vergonzosa y ridícula pelea entre dos jugadores amateurs que habían tenido sus más y sus menos durante el encuentro, que ya había finalizado cuando comenzó la contienda.

Viral en redes sociales: millones de visualizaciones

Las imágenes de la disputa han corrido como la pólvora en redes sociales, donde ya acumulan millones de visualizaciones en las últimas horas. En el vídeo se muestra como uno de los jugadores, de edad adulta, lanza una patada a su contrincante ya con el partido terminado y cuando estaban discutiendo hasta seis personas en la puerta de entrada a la pista.

Patada voladora, 'palazos', puñetazos al aire...

Ese fue el detonante de la pelea, cuya intensidad fue aumentando en pocos segundos y, al menos en cuanto a violencia se refiere, fue el mismo hombre el que atacó hasta en dos ocasiones a su rival, primero con la mencionada patada y después intentando impactar con su pala la cabeza de su víctima, que ante esta acometida explotó y fue directamente hacia él completamente enrabietado. Se revolvió deshaciéndose de los compañeros que querían detenerle e intentó pegarle un puñetazo que afortunadamente no impactó en el adulto, es más, terminó resbalando, cayendo al suelo y volviendo a ser atacado a base de patadas y palazos por el agresor.

'Afortunadamente' y pese a que tardaron algo más de la cuenta, el resto de compañeros fue a separarles para que la cosa no terminase peor.

"Se metió con mi esposa y se me apagó el chip..."

Uno de los jugadores involucrados en la pelea habló con el medio Noticias Costa Rica explicando lo sucedido: "Me tocó jugar con unos que solo golpeaban contra la pared. Estaban diciendo cosas, insultando... yo intenté mantenerme al margen, pero cuando salimos de la cancha uno de ellos empezó a provocarme más", relató antes de asegurar que no pudo contenerse cuando este habló de su mujer: "Me dijo cosas que no venían al caso, que se metía con mi esposa. Ahí se me fue todo, se me apagó el chip. Entré al túnel negro, se me olvidó quién era, dónde estaba… perdí el control", concluyó.

El pádel, como en muchos otros países, está creciendo en popularidad en Costa Rica, donde cada vez más gente decide probar o practicar de forma habitual este deporte.

