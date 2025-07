La sorprendente declaración de Becker sobre Zverev: "No debe hablar sobre su salud mental..."

El hecho de que un deportista de élite confiese estar atravesando problemas de salud mental sigue sin convencer a los que nunca lo hacían, como es el caso de las generaciones pasadas, cuando hablar sobre salud mental o depresión no estaba precisamente a la orden del día. Ahora, la leyenda del tenis Boris Becker ha 'criticado' que Alexander Zverev expusiera públicamente sus problemas personales tras perder en la primera ronda de Wimbledon ante el francés Rinderknech.

"No debería revelar información sobre su estado mental, lo ideal es no abrirse al mundo cuando pierdes en 1º ronda de un Grand Slam"

"Alexander Zverev es para mí una especie de hijo adoptivo en el ámbito deportivo, siento mucha empatía por él. Si yo hubiera sido su entrenador, le habría aconsejado no revelar esa información sobre su estado mental en la rueda de prensa de Wimbledon. Lo ideal es no abrirse al mundo cuando uno queda eliminado en la primera ronda de un Grand Slam", explicó su compatriota en una reciente entrevista.

Zverev: "Me siento bastante solo en la vida"

Alexander, número 3 del mundo, se abrió como nunca tras el desastre en Wimbledon: "Lucho mentalmente. Estoy tratando de encontrar maneras, intentando encontrar formas de salir de este agujero. Pero sigo encontrándome de vuelta en él de alguna manera. Nunca me he sentido tan vacío. Sin alegría en lo que hago. No es algo relacionado con el tenis, sólo que no encuentro alegría fuera del tenis tampoco. Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida en este momento", dijo Sasha.

Becker concluyó lanzando un mensaje de ánimo y energía a su compatriota: "Quizás fue la revelación que necesitaba. Estoy convencido de que ganará su Grand Slam y de que puede llegar a ser el número uno en algún momento".

Recuerdan a la reflexión de Ricky Rubio

No obstante, las palabras de la leyenda del tenis recuerdan a las pronunciadas recientemente por Ricky Rubio en la entrevista con Jordi Évole en la que el ahora jugador de Joventut criticó que en su época en la NBA un jugador le recriminó en pleno partido que hablara de su vida personal y salud mental: "En mi tercer o cuarto año en la NBA y no lo estaba pasando bien. Me abrí en una entrevista. Un jugador experimentado durante un tiro libre me dio el consejo de no abrirme para que los demás no explotaran mis puntos débiles. Vi que entonces todo tenía que ser un mundo falso y bonito, tenía que esconder mis emociones".

A Zverev, por su parte, se le ha visto entrenando últimamente en la Academia de Rafa Nadal en Manacor junto a Toni, quien podría ser su próximo entrenador. Además, desde la derrota en Wimbledon se ha tomado unas semanas para desconectar.