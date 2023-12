Rafa Nadal, sobre su vuelta: "Ha habido momentos que parecía imposible"

Rafa Nadal anunció el pasado viernes que volverá a jugar al tenis en un torneo oficial en el próximo ATP 250 de Brisbane, a principios de enero (31 de diciembre al 7 de enero). El torneo australiano le servirá de preparación para el Open de Australia 2024 (14 al 28 de enero), lugar en el que se lesionó de gravedad el psoas ilíaco hace un año y que le ha tenido fuera de las pistas desde entonces.

"Ha sido un camino difícil, pero manteniendo siempre la ilusión de volver"

El balear ha dado más detalles tras el anuncio del viernes a través de sus redes sociales: "Ha sido un año largo, se ha pasado por muchas fases, desde intentar volver a competir en la temporada de tierra... Semana tras semana, decepción tras decepción hasta que llegó el momento de parar y decir 'basta'. Buscamos una solución que fue la operación. A partir de ahí todo ha sido un nuevo horizonte, un camino difícil creo, pero manteniendo siempre la ilusión de volver".

Rafa asegura que tuvo momentos en los que dudó de que volviera a jugar al tenis al máximo nivel: "Claro que ha habido muchas dudas, ha habido momentos que parecía imposible que llegara este momento. Pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión, y creo que estoy listo para volver. No sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar... no tengo ni idea, pero tampoco me importa ahora mismo. Solo estoy feliz de volver y con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo".

'No aspiro a más'

Ahora, el único objetivo del ganador de 22 Grand Slam es ser competitivo: "Llevo semanas buenas, entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento de volver a un torneo que ya he jugado en el pasado, que me es familiar. Es un torneo 250, sé que es difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más: ser competitivo".