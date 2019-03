Rafa Nadal: "Mi comienzo de 2017 es positivo"

El tenista español Rafael Nadal admitió que el comienzo de este año "ha sido muy positivo" pese a la derrota en cuartos de final en el torneo de Brisbane frente al canadiense Milos Raonic por 4-6, 6-3 y 6-4, y reconoció que se encuentra preparando la primera gran cita de la temporada, el Open de Australia.

"Soy sincero. Esta semana he hecho dos buenos partidos y el tercero no ha sido malo. He perdido contra un jugador que espero sea rival mío durante todo el año. Es la primera semana oficial de la temporada, y tampoco nos vamos a engañar pensando que después de tanto tiempo sin competir vamos a empezar y todo va a ser un camino de rosas. Mi comienzo de 2017 ha sido muy positivo", señaló.

El balear cayó ante el número tres y vigente campeón del torneo después de un partido que calificó de "muy igualado" y en el que peleó "hasta el final". "He perdido ante el tercero del ranking. Ha sido un partido muy igualado. Es importante ganar partidos, pero al mismo tiempo también es importante cuando pierdes hacerlo por una pequeña diferencia", indicó.

"Y eso es lo que ha pasado aunque perder siempre es negativo, el resultado fue ajustado y eso es positivo porque significa que mi mente estuvo preparada para luchar hasta el final y eso es lo que hice", agregó. A pesar de no lograr la victoria, el actual número nueve del ranking ATP, que reconoció haber perdido "agresividad", dijo no haber realizado "un mal partido" y haber estado concentrado "todo el tiempo", haciendo alusión a que esto es tan solo el inicio de la temporada.