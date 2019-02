Rafa Nadal: "Para Cataluña es importante y positivo estar dentro de España"

El tenista español Rafael Nadal, segundo de la clasificación de la ATP, aseguró que no se enfoca en ganar torneos Grand Slam porque a los 33 años la prioridad es ser feliz y a partir de ahí buscar más cosas importantes en su carrera.

"En mi mente está ser feliz y a partir de eso el objetivo es generar oportunidades para seguir sumando cosas importantes en mi carrera, pero no me enfoco en los Grand Slam, que solo son cuatro torneos al año", dijo Nadal en entrevista al diario "Milenio", a pocas horas de ser sorteado en el cuadro principal del Abierto de tenis de Acapulco.

A una pregunta relacionada con sus 17 Grand Slams, solo tres menos que el suizo Roger Federer, el español negó tener como prioridad la cifra de 20 de uno de los dos grandes rivales de su carrera porque prefiere ir momento a momento. "Voy disfrutando día a día, semana a semana de mi profesión, en la que he logrado más de lo que había soñado, así que lo venidero es para disfrutar", insistió.

Nadal es el primer favorito del Abierto de Acapulco, torneo categoría 500 de la ATP que ganó antes en el 2005 y 2013 en el que perdió la final del 2017 con el estadounidense Sam Querrey y se retiró antes de comenzar por una lesión el año pasado. Ahora tendrá entre sus rivales de más nivel al alemán Alexander Zverev, tercero de la clasificación, y al argentino Juan Martín del Potro, cuarto y monarca defensor.

"Ahora mismo viene el Abierto mexicano, un buen reto porque el año pasado me lo perdí por lesión", señaló.

Nadal elogió a la generación de jóvenes tenistas que busca desplazar a los mayores encabezados por Federer, por él mismo y por el serbio Novak Dkjokovic y explicó que van bien. "No hay barrera alguna. El griego Stefanos Tsitsipas le ganó a Roger Federer apenas en el Abierto de Australia y el croata Borna Coric me ha vencido a mí varias veces, por ejemplo. Más bien es competición a muy alto nivel y son partidos disputados en los que cualquier cosa puede pasar. Ellos son buenos, jóvenes y tienen un camino que recorrer", explicó.

Según Nadal, de las grandes figuras del tenis del siglo pasado, quizás le hubiera gustado jugar con el sueco con Björn Borg, con quien lo han comparado porque también fue un especialista en tierra batida, con seis títulos en el Abierto de Francia.

El mallorquín se refirió también a los aires de independencia de Cataluña y dijo no concebir territorio catalán fuera de España. "La manera de solucionar el caso de los catalanes es la convivencia, llevo a Cataluña dentro de mi corazón, he pasado ahí muchos momentos importantes y no entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país. No veo dos cosas diferentes. Cataluña está dentro de España y a partir de ahí ya se verá", concluyó.