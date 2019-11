El periodista que enfadó a Rafa Nadal por la pregunta sobre su boda: "Espero que me pida disculpas, no merezco ese trato"

Más información El tremendo enfado de Rafa Nadal con un periodista al ser preguntado por su mujer

Rafa Nadal fue protagonista el martes por su polémica rueda de prensa. El tenista se mostró muy enfadado ante la intervención de un periodista italiano que vinculó la derrota de Nadal ante Alexander Zverev a su reciente boda.

El mallorquín no podía creerse que realmente estuviese realizando ese tipo de acusaciones y respondió duramente. "Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio? Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias", contestaba el tenista.

"No entiendo por qué me ha respondido así"

El medio digital 'Punto de Break' ha conseguido hablar con el periodista que provocó el enfado de Rafa Nadal. Se trata de Ubaldo Scanagatta, un periodista italiano de 70 años, especializado en tenis y que ha cubierto más de 150 Grand Slams. El periodista ha reconocido estar decepcionado con el tenista mallorquín porque, tal y como asegura, guarda una buena relación con él.

"Mi pregunta era muy inocente. Creo que cualquiera que tenga una novia durante catorce años, sabe que el día del matrimonio es un día muy importante que le produce emoción a todo el mundo; los padres pueden llorar, la novia también, un montón de gente te abraza y te da besos. No es lo que Rafa ha dicho, que sólo es poner un anillo en un dedo; es el corazón, es la emoción, es el amor y otras muchas cosas. Entonces, hacer una pregunta como esa, que la boda pueda suponerte una distracción, porque normalmente tú juegas al tenis... no es algo tan descabellado", ha explicado.

No acepta la respuesta del tenista

Scanagatta no acepta de ninguna forma la respuesta del tenista y asegura que su pregunta no iba con segundas intenciones. "Puede ser que haya perdido el partido y que estuviera nervioso, pero no entiendo por qué me ha respondido así. Espero que me pida disculpas porque no merezco ese trato", concluye.

Además, el periodista italiano ha asegurado que recibió el apoyo del resto de comunicadores, que también pensaban que su pregunta era normal y legítima.