Novak Djokovic supera a Moutet en tres sets y ya está en tercera ronda de Roland Garros

Novak Djokovic, ganador de 24 grand slam y tres veces ganador en Roland Garros, superó este jueves al francés Corentin Moutet en la segunda ronda del grand slam parisino (6-3, 6-2 y 7-6(1)). El serbio logró levantar una bola de set en contra en el tercer set para acabar adjudicándose la victoria en el tie-break en la Suzanne-Lenglen. El serbio mantiene su racha contra tenistas galos en Roland Garros: doce partidos y doce triunfos.

El partido se extendió durante tres horas y cinco minutos, con un tercer set que se prolongó durante más de 80 minutos. Moutet dejó algunos golpes espectaculares, como el que realizó para salvar una bola de set en contra en el segundo parcial.

El tenista francés elevó el nivel en ese disputado tercer set y tuvo bola para forzar el cuarto, pero Nole supo jugar en esos momentos calientes para llegar vivo al tie-break, donde no dio opción al jugador galo para abrochar el triunfo.

El tenista de Belgrado, que la semana pasada conquistó el título número 100 de su carrera en Ginebra, encadena ya seis triunfos consecutivos sobre polvo de ladrillo (cuatro en ginebra y dos en Roland Garros). Novak Djokovic, que busca el que sería su 25º grand slam y cuarta Copa de los Mosqueteros, se medirá por un puesto en octavos de final ante el ganador del Denis Shapovalov - Filip Misolic.

Djokovic: "No es fácil seguir motivado cuando se han retirado mis mayores rivales"

El tenista serbio reconoció que para él no ha sido sencillo mantener la motivación cuando sus mayores rivales (Nadal, Federer o Murray) ya se han retirada del tenis.

"Mi motivación es seguir escribiendo la historia de este deporte. Para hacer lo que hemos hecho es necesario tener una motivación absoluta. Y no es fácil seguir motivado cuando se han retirado mis mayores rivales", afirmó el serbio.

El tenista de Belgrado tuvo un especial recuerdo para Rafa Nadal con quien sostuvo una rivalidad legendaria.

"Cuando se fue Rafa una parte de mi se fue con él. No pensaba que sería así. La rivalidad no era solo en la cancha, también era fuera. Han sido 20 años hermosos para el tenis", aseguró Djokovic.

El ganador de 24 grand slam analizó el partido ante Moutet y admitió que siempre haya que estar "mentalemente preparado" para medirse al tenista galo.

"Mentalmente hay que estar muy preparado para afrontar a un rival como Corentin, es muy rápido y batalla cada punto. En el tercer set todo era posible", reconoció Nole.

"En ese momento he encontrado los buenos golpes. Creo que en general he jugado bien, he conseguido mantener la calma, lo cual no es fácil cuando afrontas a un francés aquí", explicó el serbio.

Por último, Djokovic admitió que ganar en Ginebra le hizo recuperar la confianza perdida en los últimos meses.

"La había perdido porque no ganaba partidos, pero la victoria en Ginebra llegó en el buen momento, me ha permitido llegar a Roland Garros con más confianza y con una energía positiva", concluye Djokovic.

