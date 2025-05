Paula Badosa resurge ante Ruse para meterse en la tercera ronda de Roland Garros

Dos horas y 22 minutos y tres sets (3-6, 6-4 y 6-4) necesitó Paula Badosa para superar a la rumana Elena-Gabriela Ruse en la segunda ronda de Roland Garros. La española, que sufrió problemas físicos al final del primer set, resurgió tras ser atendida a pie de pista y dio la vuelta al partido para clasificarse para la tercera ronda del grand slam parisino, donde se medirá a la ganadora Kasatkina - Jeanjean.

La semifinalista del pasado Abierto de Australia comenzó el partido quebrando el servicio de la rumana, pero Elena-Gabriela Ruse reaccionó de forma fulminante para colocarse 2-5 arriba. Badosa logró conservar su servicio, pero no pudo evitar entregar el primer set.

Badosa, visiblemente afectada por problemas físicos, pidió atención medica en pista y, tras ser atendida en la Simonne-Mathieu, cambió el chip para dar la vuelta al partido y meterse en la tercera ronda del grand slam parisino, algo que ha hecho en sus cinco participaciones en París.

Paula Badosa: "Al principio del partido no estaba bien, tenía fiebre"

La tenista española reconoció tras su triunfo ante Ruse que estaba con fiebre al comienzo del partido y que el apoyo del úblico y de su equipo, junto a la atención médica, fueron claves para obrar la remontada ante la jugadora rumana.

"No sé que decir, ha sido muy duro para mí hoy. Al principio del partido no estaba bien, tenía fiebre. Y he necesitado el apoyo del público que estoy agradeciendo ahora", explicó Paula Badosa.

"Cada vez que juego en Roland Garros acabo con esta comunión con el público. En el segundo set estaba abajo de verdad y mi equipo me ha levantado. Maravilloso, muchas gracias", indicó la española a pie de pista tras meterse en la tercera ronda de Roland Garros.

