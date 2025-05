Los robots llegan al mundo de la MMA: China, el primer país en realizar exhibiciones

China ya ha dado un paso más en la tecnología deportiva, inaugurando exhibiciones de luchas entre robots donde combina la inteligencia artificial (IA) con la robótica avanzada. Un evento que ha provocado el avance en la innovación tecnológica del país asiático y que cuenta con la colaboración internacional en el desarrollo de software de control para estos autómatas.

Esta exhibición ha despertado la atención de miles de espectadores. Los robots simulan movimientos humanos y comportamientos que cualquier deportista podría realizar a la hora de competir, a día de hoy, sólo han sido programados para realizar exhibiciones pero la idea es llegar a poder competir con ellos. La habilidad de esquivar golpes y lanzar jabs precisos están programadas previamente al combate.

Detrás de esta iniciativa se encuentra una empresa llamada Unitree, la cual está asociada a una empresa española, llamada SynergyTech. Juntos han desarrollado el software que controla a estos robots. Han invertido años en investigación y desarrollo para crear un software capaz de permitir a los robots aprender y adaptarse a diferentes estilos de luchar.

Según Darío Samaniego, CEO de SynergyTech, "hay diseños de robots más grandes que, probablemente por fuerza, puedan ganarle a un humano en un combate, pero no hay que olvidar la técnica y la capacidad humana para improvisar". De momento tienen entre manos perfeccionar el modelo Unitree G1, AEVOR, que pronto, entrará en acción, "Estamos muy cerca de que el robot empiece a actuar en exhibiciones en diferentes torneos", comentaba Darío.

"También puede llegar el momento en el que el robot sea nuestro avatar"

A pesar del espectáculo, surgen preguntas sobre el futuro del boxeo y su relación con la tecnología. "No quiero que se comparen los robots con las personas. El robot viene a servir a las personas, no a sustituirlas", afirmaba el español. Aunque algunos sugieren que una lucha entre un robot y un humano podría ocurrir por el interés público, "no es el objetivo principal". En lugar de ello, se busca que estos ayuden en tareas cotidianas, "Queremos que ayuden a personas mayores, llevarles la compra o monitorizarlas para detectar problemas respiratorios o fiebre".

La visión va más allá del boxeo: "También puede llegar el momento en el que el robot sea nuestro avatar. Que a través de unas gafas podamos desplazar al robot y ver lo que él ve". De esta forma, integrarán los avances de la IA en la vida diaria de un ser humano.

A medida que avanza la vida, va direccionada hacia un futuro más digitalizado. Más pronto que tarde, estos autómatas formaran parte de la vida cotidiana.

