Nueva Zelanda pide frenar el reto viral de rugby tras la muerte de un joven

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha instado este viernes a poner fin al peligroso reto viral conocido como run-it-straight, que ha causado la muerte de un joven de 19 años esta semana. El desafío, inspirado en el rugby, consiste en que dos personas corran de frente y choquen sin protección, simulando un placaje.

"Lo único que puedo decir a los jóvenes que participan es que tienen cierta responsabilidad personal en esto. Escuchad los consejos de la Policía, de la comunidad médica, del Gobierno y de los directores de centros educativos: no lo hagáis", advirtió Luxon en una entrevista con la emisora Newstalk ZB.

"A los adultos que participan en la organización de eventos y lo difunden a través de las redes sociales: creo que deben parar", añadió el primer ministro, quien calificó el reto de "estúpido".

El joven fallecido murió el lunes en Palmerston North, en el sur de la Isla Norte, tras recibir una fuerte contusión en la cabeza al ser derribado durante uno de estos desafíos, según confirmó la Policía local.

Instagram y TikTok

La práctica, ampliamente difundida en redes sociales como Instagram y TikTok, se ha popularizado en Nueva Zelanda y Australia, donde se organizan competiciones informales con premios que alcanzan miles de dólares. La semana pasada, dos participantes en un evento en Auckland quedaron inconscientes y necesitaron asistencia médica.

Expertos neurocirujanos han comparado el reto con un deporte de combate, alertando de los altos riesgos de conmoción cerebral. Ante esta situación, el ministro de Deportes, Mark Mitchell, aseguró al diario The New Zealand Herald que el Gobierno está evaluando posibles medidas para frenar estos eventos no regulados.

Mensaje de la federación

La federación de rugby del país también ha lanzado un mensaje claro: "Quienes deseen practicar deportes de contacto deben inscribirse en un equipo escolar o club y aprender, en un entorno controlado y seguro, a placar con seguridad y el arte de la finta".

"Este reto conlleva un riesgo significativo de lesiones graves", recordó la entidad en un comunicado publicado el miércoles.

