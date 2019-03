Nadal tras su triunfo ante Wawrinka: "Esto es exactamente lo que necesitaba"

Rafa Nadal consideró que su triunfo ante el suizo ante el suizo Stan Wawrinka (6-1 y 6-4) en cuartos del Masters 1000 de Montecarlo es "exactamente lo que necesitaba" para recuperar la confianza en su juego. "He llegado a semifinales de los dos últimos Masters 1000 en los que he podido ser verdaderamente competitivo (tras Indian Wells). Eso es exactamente lo que necesitaba, es lo que busco, lo que me devuelve la confianza", señaló el de Manacor en declaraciones al diario "L'Équipe".

Nadal, contento con su derecha

En su análisis del partido de hoy, Nadal juzgó que Wawrinka no jugó a su mejor nivel en los tres últimos juegos del primer set, y que, al mismo tiempo, él sirvió mejor y le pegó mejor de derecha que en su anterior partido, frente al austríaco Dominic Thiem.

Se las verá con Murray en semis

En la penúltima ronda, el español se enfrentará al escocés Andy Murray, con quien reeditará la semifinal de 2009 en este mismo torneo. Murray ya ganó sobre arcilla al español el curso pasado en la final de Madrid, por lo que Nadal recordó que el escocés, número 2 mundial, es "fuerte en cualquier superficie, es supercompleto", también sobre tierra batida. "El año pasado, en la final de Madrid, no hice un buen partido. Eso puede suceder. Mañana es otro día (...) y daré lo mejor de mi mismo para jugar bien", dijo. Respecto al estado de su juego, el español consideró que lo más importante es "jugar los puntos, uno tras otros, con la buena intensidad. Trabajamos duro en eso. Lo hice bien ayer y hoy, y eso me da confianza. Cuando juego tan profundo, eso me permite golpear más ganadores, sobre todo con la derecha".