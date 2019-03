Nadal: "No sé si puedo volver a ser número uno del mundo"

El español Rafael Nadal, que superó al italiano Paolo Lorenzi por 7-6(3) y 6-4 y jugará este sábado ante el austríaco Dominic Thiem (19) en las semifinales del torneo ATP 250 de Buenos Aires, aseguró que no sabe si podrá "volver a ser número uno del mundo".

"Estoy cinco del mundo, hago lo posible para mantenerme lo más arriba posible. No sé si puedo volver a ser número uno del mundo, o sí, no sé. No es algo que me planteo ni me preocupa", indicó Nadal tras el partido.

"Hay situaciones que son extremas, tanto para el jugador como para el espectador. Hasta que no suframos algo realmente grave no se va a cambiar", explicó respecto a la decisión de los organizadores de no suspender el partido a pesar de que la sensación térmica rondó los 40 grados centígrados.

"Terminé el año pasado jugando muy bien, empecé este año también muy bien pero tuve un muy mal torneo en Australia y espero que sea un accidente. He trabajado para tener una excelente temporada y me siento preparado para ello," explicó.

Nadal, quinto de la clasificación de la ATP, jugará en semifinales ante Thiem, que aplastó al serbio Dusan Lajovic (79) por 6-4 y 6-2.

"Thiem es un jugador completo, tiene muy buen revés, muy buen saque y muy buena derecha. Ya ha ganado torneos en pista de tierra y para ganar voy a tener que jugar a un nivel alto", concluyó.