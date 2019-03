Nadal: "La fuerza mental es lo que te permite hacer algo más en pista"

Rafa Nadal ya está en las semifinales del Conde de Godó tras ganar a Fognini por 6-2 y 7-6(1) en un encuentro que duró casi dos horas. El balear, que sigue mostrando síntomas de recuperación de su tenis, reconoce que es "la fuerza mental" lo que permite "hacer algo más en pista".

"La mente es la que te permite hacer algo más, sea con la derecha o de de revés y no cometiendo errores ni regalando puntos. Estoy capacitado para aguantar siempre un poco más y de ir algo más lejos de lo que me exigen. Ojalá pueda seguir así porque es una de las bases de mi juego de toda la vida", afirma Nadal.

El balear, además, reconoce la importancia de su victoria ante Fognini: "Es un resultado muy positivo contra un rival complicado. No pretendo nada ni me comparo con nada. Intento ser mejor cada día, esa es mi comparación. No hay años anteriores ni títulos pasados. Por momentos he jugado muy bien. He jugado mi tenis y así tengo opciones".