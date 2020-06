Nadal confirma que jugará el Masters de Londres: "Estoy aquí para intentar ganar el torneo"

El tenista español Rafael Nadal confirmó este miércoles, en una entrevista en Londres, que disputará el ATP Finals, que da comienzo el próximo domingo, y que su objetivo es "ganar el torneo".

El balear, que ya ha entrenado en la capital británica, explicó que estar bien para jugar es lo que le "ilusiona y motiva".

"Sí estoy aquí, en Londres, es para jugar. Si no, no hubiera venido y hubiera hecho otro calendario. No estaría alargando la temporada si no pensara que pudiera ser competitivo y estar para jugar. Estoy aquí para intentar ganar el torneo. Esa es mi ilusión y mi motivación y trabajo para que así sea", explicó Nadal.

Nadal ha quedado encuadrado en el Grupo A del Masters de Londres con el belga David Goffin, ante el que debutará el próximo lunes (20:00 GMT), el búlgaro Grigor Dimitrov y con el austríaco Dominic Thiem.