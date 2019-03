Muguruza, baja en Montreal: “Estoy muy decepcionada”

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se tuvo que retirar del torneo de Montreal (Canadá), de categoría Premier 5 de la WTA, por culpa de un problema estomacal que le impidió saltar a la pista ante la británica Naomi Broady.

La hispano-venezolana emitió un comunicado después de su sorprendente abandono donde señalaba: “Estoy muy decepcionada, he entrenado mucho para este torneo. Desde ayer lunes, me he estado sintiendo rara y hablé con el médico. Pensé que hoy iba a estar mejor, pero en el último momento no me sentía lo suficientemente bien como para entrar a la pista y dar lo mejor".

La actual campeona de Roland Garros sigue sin poder competir desde que fue eliminada en segunda ronda del torneo de Wimbledon por la eslovaca Jana Cepelova y cuando queda poco más de una semana para que comiencen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.