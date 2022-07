El monumental enfado de Carlos Alcaraz con el juez de silla tras un gesto antideportivo de Musetti

Pocas, muy pocas veces, o directamente ninguna vez habíamos visto a Carlos Alcaraz tan enfadado con un juez de silla en un partido de tenis. Sucedió en la final del torneo de Hamburgo de este domingo, donde perdió su imbatibilidad en finales ante el joven Musetti, que cosechó su primer título.

El tenista español fue inferior a su rival en el primer set, donde se vio muy superado por Musetti, motivado en la que era su primera final ATP, el italiano se llevó la primera manga y sacó para llevarse el título en la segunda, sin embargo, Carlos se puso 0-15 al resto y ahí sucedió algo injusto que a posteriori terminaría perjudicando al murciano.

La jueza no vio el doble bote y Musetti no lo reconoció

En medio del segundo punto, Carlitos realizó una dejada perfecta a la que su rival no pudo llegar, bueno sí, lo hizo pero justo cuando la bola ya había botado por segunda vez, el español la siguió y Lorenzo remató a placer, ¿el problema? la juez de silla no apreció el doble bote de la bola y Musetti, sabiéndolo o no, no se delató. El momento exacto puedes verlo en el 3:45 del siguiente vídeo.

Alcaraz, que sabía perfectamente que había existido se fue inmediatamente a protestar a la juez de silla completamente desquiciado, se estaba jugando el partido, desafortunadamente no había nada que hacer, ella lo tenía claro y Musetti no reconoció el doble bote, además tampoco quería tirarse piedras a su tejado.

Carlos finalmente consiguió el break y llevó la segunda manga al tiebreak, donde remontó 3 bolas de partido y terminó imponiéndose, eso sí, el italiano ganó el set definitivo y pudo cantar victoria en Hamburgo, lo que supuso también la primera derrota de el tenista de El Palmar en una final ATP, 5 de 6.